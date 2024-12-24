24 декабря 2024, 09:42

Турнир по программированию среди школьников прошел в Богородском округе

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Хакатон по компьютерному зрению и искусственному интеллекту на кубок главы провели в Богородском округе. Ребята демонстрировали навыки программирования и управления беспилотными автомобилями.

Состязания состоялись в Центре образования № 83. Почти 50 школьников из Ногинска-9, Электростали, Балашихи, Ногинска и Черноголовки соревновались три дня.

Организовали Хакатон специалисты «Академии Высоких Технологий», администрация Богородского округа, «Учебно-методический центр» и сам центр образования, на площадке которого провели состязания.

Лучшей в командном зачете стала команда V12. В ее составе были Иван Муравецкий и Артем Ваганов из Ногинска, Виталий Симонов Виталий из Электростали, Павел Петров из Балашихи. Призером признали команду «ГАl Юлий Цезарь» из Центра образования № 83.

Все участники Хакатона смогут загрузить свои результаты на всероссийскую платформу «Таланты» и получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Искусственный интеллект Школьники Богородский
24 декабря 2024, 09:54
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 24 декабря
Медиасток.рф
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Порядка 920 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 24 декабря. Это на 1,25% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. , а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными из-за осадков и гололедицы, быть внимательными, отказаться от резких маневров и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.

Пробки Дороги
24 декабря 2024, 09:48
Сборная Подмосковья выиграла соревнования по греко-римской борьбе в Уфе
Федерация спортивной борьбы МО
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Московская область заняла первое место на командных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок Автодора». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные борцы провели пять встреч, каждая завершилась победой. В финале борцы-классики со счетом 9:4 выиграли у соперников из Санкт-Петербурга. Итогом стал главный трофей турнира.

В составе команды Московской области выступили Дмитрий Тельпиз, Атеш Бадалов, Азиз Сариев, Никита Разгулин, Иван Соломин, Анвар Аллахьяров, Дорджи Шунгурциков, Муслим Исаев, Темур Кулдасов, Данил Григорьев, Дзамболат Габеев, Артем Манасов, Мансур Саитов, Алексей Милешин и Георгий Касрадзе.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных регионов России. Командный турнир «Кубок Автодора» прошел в Уфе в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены
24 декабря 2024, 09:32
Подмосковная велосипедистка выиграла серебро на международных соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковная спортсменка Александр Ушакова выиграла серебро на финальном этапе международных соревнований по велосипедному спорту «Ипподром». Турнир прошел 21 и 22 декабря в Майкопе.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Александра Ушакова стала второй в дисциплине «велокросс». Ее опередила соперница из Чувашской Республики. Бронзу получила представительница Удмуртии.

Александра Ушакова также получила серебро на втором и третьем этапах турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги года. Он рассказал о развитии медицины, образования, спорта и экономики региона.

Спортсмены
24 декабря 2024, 09:09
Новогодний праздник для автомобилистов прошел в Электроуглях
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Мероприятие «Автоелка» провели около культурно-досугового центра «Квант» в Богородском округе. Водители украсили свои автомобили, а также поучаствовали в развлекательной программе.

В празднике автомобилисты участвовали вместе со своими семьями. Они оборудовали машины гирляндами, а также задекорировали их в новогодней тематике.

Организаторы подготовили масштабную праздничную программу. Все желающие могли поучаствовать в играх, викторинах и дискотеке.

Также водители выстроили свои автомобили в определенном порядке, создав общую фигуру «Автоелки». Она получилась эффектной и сверкающей.

Поздравили собравшихся с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

Отметим, что в Богородском округе подготовлена целая программа новогодних мероприятий. Они стартовали в декабре.

К примеру, в деревне Шульгино под Ногинском уже провели семейный праздник к Новому году. Жители могли покататься на настоящей карете.

Водители Новый год Богородский

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