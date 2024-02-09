09 февраля 2024, 16:29

Турнир по понд-хоккею с участием известных блогеров пройдет в Балашихе 17 февраля

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области
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Уникальный турнир по понд-хоккею пройдет 17 февраля в Балашихе вблизи озера Бабошкино. В соревнованиях примут участие не только профессиональные хоккеисты, но и известные блогеры.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, свое участие в турнире подтвердили уже четыре блогерские команды: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY», а также легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ. Если погода позволит, то соревнования пройдут на льду озера Бабошкино.

Подмосковье на турнире представят команды из Балашихи, Можайского, Подольска, Черноголовки, Одинцовского, Пушкинского, Воскресенска, Химок, Лобни и других.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 14 лет. Оставить заявку на участие можно до 14 февраля 2024 года на сайте pondhockey.ru. Игры будут проходить в двух дивизионах среди любителей и профессионалов в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой из команд не должен превышать семь человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Блогеры Балашиха
09 февраля 2024, 16:50
Компания в Красногорске запустила совместное с Сербией производство соусов из трюфеля
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье и Сербия представили трюфельные соусы на международной выставке «Продэкспо». Это совместное производство, которое запустили в Московской области. Трюфель добывают в Сербии, а перерабатывают на предприятии в Красногорске.

«Сейчас подмосковный „Экорегион“ производит порядка 200 наименований бакалейных продуктов. Ребята показывают существенный рост по производству растительных масел и однозначно задают темп», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Соус «Славянский трюфель» только презентовали, а уже на следующей неделе его можно будет попробовать в Арабских Эмиратах.

По словам депутата Мособлдумы Сергея Маликова, трюфель хорошо сочетается с тремя видами масел: оливковым, тыквенным и сафлоровым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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Инвестиции Красногорск Сельское хозяйство
09 февраля 2024, 16:50
Гонщик Илья Курганов из Химок занял 2-е место на областном первенстве по автокроссу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Спортсмен Илья Курганов из Химок завоевал серебро на чемпионате и первенстве Москвы и Московской области. Соревнования по автокроссу провели в Раменском городском округе среди взрослых, детей и юниоров.

Турнир прошел на трассе «Игумново кросс» в рамках кубка «Kramar Motorsport». Участвовали 45 спортсменов из разных городов. Илья Курганов стал серебряным призером в категории багги Д3-250. Команда имени Евгения Родионова заняла второе место среди детей.

«Гордимся нашим спортсменом и поздравляем с достойным результатом. Воспитанники Дома юных техников „Интеграл“ талантливые ребята и развиваются в разных направлениях. Под руководством опытных тренеров ребята с юных лет учатся побеждать и стремятся к лучшим результатам», - отметил депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Также гонщики секции «Интеграл» представят городской округ Химки на чемпионате и первенстве Воронежской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки
09 февраля 2024, 16:32
Свыше 2 тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше двух тысяч жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами. Ее размер составляет почти 28 тысяч рублей.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, в этом году региона направил на эту меру поддержки около 500 миллионов рублей.

«Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», - сказала она.

Выплату получают те, кто ухаживает за инвалидами первой и второй групп на дому вместо направления их в интернат.

Подать заявку на получение меры поддержки можно по ссылке.

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Льготы Инвалиды
09 февраля 2024, 16:26
Компании из Химок представили уникальную продукцию на выставке «Продэкспо»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Восемь предприятий из городского округа Химки приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2024». Компании представили свою уникальную продукцию, включая грибную икру, ягодные соусы, шоколадные изделия и другие деликатесы.

Одно из предприятий специализируется на производстве продукции из лесных даров, придерживаясь традиционных русских рецептов. Основатель компании, Олег Федоров, занимается этим уже более 10 лет.

Ежегодно предприятие участвует в международных выставках и гастрономических фестивалях, таких как «Золотая осень», «Уникальная Россия», «Сыр.Пир.Мир.» и «Вкусы России». В 2022 году разносолы этой компании были отмечены на фестивале славянского искусства «Русское поле».

«Подмосковное производство „ГрибникОФ“ представила натуральную продукцию, созданную на основе настоящих даров леса. Предприятие работает напрямую с заготовителями и использует сырье только нового урожая», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке также была представлена продукция Торгового дома шоколада, включая различные виды кондитерских изделий, в том числе диетические, детские и безглютеновые сладости.

Продукция из Химок экспортируется в различные страны, такие как Белоруссия, Казахстан, Монголия, Таджикистан и другие.

Кроме того, на выставке присутствовали еще шесть предприятий из Химок, специализирующихся на уникальной авторской продукции, такой как снеки, хлебцы, консервированные деликатесы и сладости.

«Продэкспо» является крупнейшей международной выставкой продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На мероприятии представлены продукты со всего мира, от базовых до изысканных деликатесов, а также различные виды специализированного питания. Выставка ежегодно представляет до 14% новинок и предоставляет возможность для заключения договоров с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки

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