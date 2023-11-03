Турнир по пионерболу среди спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске

Соревнования по пионерболу стали 11-м этапом лиги «Лидера». Итоги всех состязаний подведут в декабре.

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Турнир по пионерболу состоялся в рамках лиги «Лидера». Проект появился в 2019 году как дополнительной мотивация проявлять свои способности для участников одноименного спортивного клуба. Соревнования лиги «Лидера» проводится на протяжении года и включает в себя 12 этапов по различным спортивным дисциплинам.

«По итогам этих 12 этапов в конце года мы подводим итоги и награждаем лучших среди мужчин и лучших среди женщин. Они получает персональные кубки и становятся победителями лиги „Лидера“ этого года», - рассказал директор спортивного клуба «Лидер» Алексей Кузнецов.

Поприветствовать спортсменов приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Я хочу пожелать всем победы, но я уверен, что даже если кто-то не займет первые места, у вас останется хорошее настроение, заряд бодрости, сила духа и здоровье», - сказал глава округа.