Турнир по петанку для участников «Активного долголетия» прошел в Серпухове

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Глава Жуковского Борис Аубакиров провел совещание о подготовке к осенне-зимнему периоду. Встреча собрала представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Борис Аубакиров напомнил о ранее данном поручении подготовить к отопительному сезону не менее 60% многоквартирных домов и социальных объектов до 1 августа. Сейчас уровень готовности составляет 68%, что является положительной динамикой.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы текущего ремонта подъездов и капитального ремонта в 14 многоквартирных домах города.

Кроме того, участники обсудили переход на электронный единый платежный документ - новый формат для оплаты жилищно-коммунальных услуг, который позволит жителям удобнее управлять своими расходами.

Глава города призвал все организации к активному сотрудничеству и выполнению поставленных задач, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для жителей Жуковского в преддверии зимнего сезона.

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