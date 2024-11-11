11 ноября 2024, 15:54

Турнир по настольной игре провели для людей с ОВЗ в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Соревнования по игре в джакколо для людей с ограниченными физическими возможностями прошли в Климовске. Мероприятие посвятили отмечавшемуся в России Дню народного единства.

В игре джакколо участники закатывают деревянные шайбы в специальные лузы на двухметровой доске. Свое название она получила в честь Жакко Шмидта, благодаря которому игра приобрела большую популярность в Германии.

Все участники соревнований получили подарки, а победителей и призеров наградили дипломами.

Открытый турнир по джакколо состоялся ранее на базе спортивной школы «Весна». Такие соревнования в учреждении проводятся на постоянно основе. В них участвовали 17 представителей Климовской городской организации инвалидов и физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Подольск Инвалиды
11 ноября 2024, 17:06
Выступление основательницы «Школы здоровья» Ольги Зайцевой прошло в Лобне
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В Доме культуры «Красная Поляна» в Лобне состоялся юбилейный концерт «Не просто возраст», посвященный основателю и руководителю «Школы здоровья» Ольге Зайцевой. Это событие собрало множество гостей, которые пришли поздравить Ольгу Дмитриевну и насладиться праздничной программой.

«Школа здоровья» активно участвует в программе «Активное долголетие», предлагая занятия суставной гимнастикой для улучшения подвижности суставов, растяжения мышц и связок. Уникальные комплексы упражнений, разработанные Ольгой Дмитриевной, включают элементы оздоровительной гимнастики по системе йогов и упражнения по методике Бубновского. Комплексы обновляются каждые три месяца, что позволяет поддерживать интерес и эффективность занятий. Помимо физической активности, «Школа здоровья» является местом общения и обмена опытом для людей старшего возраста.

На концерте Ольга Дмитриевна порадовала собравшихся исполнением любимых песен и стихов. Творческие коллективы Дома культуры представили зрителям яркие хореографические номера: «Нас не догонишь», «Лыченица» и «Со вечора». Директор Дома культуры «Красная Поляна» Надежда Чеснокова вместе с коллективом ДК торжественно поздравила юбиляра, пожелав крепкого здоровья, успехов и новых творческих достижений.

Особым сюрпризом программы стало заключительное выступление Ольги Зайцевой, которая исполнила песню на французском языке, вызвав восторг и аплодисменты зрителей. Концерт стал ярким и запоминающимся событием для всех присутствующих, подчеркнув важность активного образа жизни и творческого самовыражения в любом возрасте.

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Лобня Концерты
11 ноября 2024, 16:52
Школьники из Лосино-Петровского побывали на экскурсии в Никольском храме
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В Лосино-Петровском продолжаются Рождественские чтения. Накануне в их рамках шестиклассники из Свердловского побывали в Храме Святого Николая Чудотворца. Для них организовали экскурсию.

Участниками мероприятия стали ребята из школы № 2. На экскурсии им рассказали об истории храма, его культурной и исторической ценности.

К примеру, дети узнали, что Никольский храм построили по приказу императора Александра I на казенные деньги в 1822 году. Архитектором был Овчинников.

Каждый школьник мог задать интересующие его вопросы.

Отметим, что подобные просветительские и познавательные мероприятия проводятся в Лосино-Петровском округе регулярно.

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Экскурсии Школьники Лосино-Петровский
11 ноября 2024, 16:52
Областной турнир по карате прошел в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Соревнования по карате кекусинкай состоялись в спортивной школе «Пахра». В турнире участвовало более 200 спортсменов в возрасте от 10 лет из разных муниципалитетов Подмосковья.

В каждом поединке каратисты должны были показать свое мастерство, силу воли, выносливость, умение защищаться и нападать.

В школе «Пахра» также провели в рамках учебно-тренировочных сборов турнир «Кубок Самурая», которые собрали более 200 юных каратистов в возрасте от шести до девяти лет. На соревнованиях было разыграно 40 комплектов наград.

Главный судья Павел Шулындин рассказал, что состязания предназначены для юных спортсменов, которые только начали заниматься карате. Многие ребята участвовали в турнире впервые в жизни и получили отличную возможность набраться ценного опыта.

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Спортсмены Подольск
11 ноября 2024, 16:46
Выставка этнографических костюмов открылась в Дмитрове
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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открыли выставку «Курский карагод». В экспозиции можно увидеть одежду крестьян Курской губернии конца 19 — начала 20 века.

Открытие состоялось при поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины Костышиной. На выставке представлены экспонаты из частных коллекций Эльмиры Ахмедовой, Натальи Гайдис, Елены Филипповой, Натальи Волковой, Павла Корбанкова и собрания самого музея.

На мероприятии в честь старта выставки выступили воспитанники детской вокальной студии народной песни «Соловушка», заместитель гендиректора по научной работе Роман Сунгуров, почетный член Российской академии народного искусства, член Союза художников Наталья Гайдис, лауреат премии «Национальное достояние России» Наталья Волкова.

Посетители музея увидят в экспозиции женскую и мужскую одежду, ситцевые и шелковые платки и украшения. Выставка будет работать до 12 января следующего года.

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Выставки Дмитров

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