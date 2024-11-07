Турнир по мини-хоккею памяти Александра Тенякова прошел в Красногорске

Александр Теняков - легендарный спортсмен и тренер, начавший карьеру в московском «Динамо», где стал четырехкратным чемпионом СССР. В конце семидесятых он перешел в клуб «Зоркий» из Красногорска, с которым вновь поднялся на пьедестал чемпионата страны. Впоследствии Теняков тренировал множество команд, работал в сборной СССР, внес неоценимый вклад в развитие хоккея с мячом.

За победу боролись команды: «Всеволожск», «Зоркий-1» и «Зоркий-2» из Красногорска и «Русич» из Ликино-Дулево. Чемпионом стала команда «Всеволожск», второе место занял «Зоркий-1», третье - «Зоркий-2», четвертое - «Русич».

Три хоккеистки - Екатерина Спасенко, Александра Мшенская и Валерия Илюхина - получили награды за индивидуальные достижения.

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