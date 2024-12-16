Турнир по мини-футболу в честь защитников Родины прошел в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова отметила, что турнир стал символом единства и уважения к тем, кто защищал страну. Она добавила, что сегодня наши солдаты в зоне проведения специальной военной операции продолжают бороться за ценности, которые защищали их предки.

Турнир организовали при поддержке Екатерины Богдасаровой, руководителя фонда «Исток», и Лобненского благочиния.

По итогам турнира первое место заняла команда «Штурм» из Химок, второе - «Bullets» из Лобни, третье - «Знамя» из Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.