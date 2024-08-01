Турнир по мини‑футболу среди молодежных команд прошел в поселке Поварово

Всех участников турнира отметили медалями, а победителям вручили кубок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Соревнования провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова. Игроков разделили на три команды по восемь человек. В рамках турнира ребята сыграли три матча. Поддержать футболистов приехал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Алексей Захаров.

«Секция футбола в Поварове существует шесть лет. За это время тренеры воспитали много достойных ребят. В этот раз в ежегодном турнире участвуют наши футболисты 2012 года рождения и старше», - отметил главный тренер детской футбольной школы физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово» Валерий Помялов.