05 декабря 2023, 11:09

Турнир по мини-футболу прошел в Котельниках

Телеканал «360»
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Турнир по мини-футболу памяти заслуженного мастера спорта и тренера Владимира Слободчикова прошел в котельниках. За кубок сразились четыре команды.

Соревнования прошли на главной площадке спорткомплекса «Котельники». Перед стартовым свистком арбитра награды и памятные кубки получили футболисты и тренеры, отличившиеся по итогам уходящего спортивного сезона.

«Сегодня мы проведем турнир, поиграем в футбол, получим позитивное настроение. Мы со своей стороны будем развивать все виды спорта в городском округе Котельники - футбол, хоккей, баскетбол и все, что ними связано», - сказал на открытии турнира глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Кубок памяти Владимира Слободчикова разыграли среди футбольных клубов «Котельники» и «Восход», команды «Котельники - ветераны 35+» и сборной города «Мстители».

«По регламенту команды играют плей-офф, то есть два полуфинальных матча. После матч за 3-е место и финал. Два тайма по 10 минут, в случае ничейного результата - серия послематчевых пенальти», - рассказал начальник Управления социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

До пенальти дело не дошло: все поединки закончились в основное время.

«Турнир посвящен памяти великого тренера из города Котельники. Турнир проходит регулярно, и это хороший повод собраться всем и почтить его память игрой в футбол „, - сказал футболист команды „Восход“ Александр Прохоров.

По итогам турнира определили лучших игроков соревнований - защитника, нападающего, вратаря и бомбардира. Главный приз -Кубок памяти Владимира Слободчикова достался команде «Котельники - ветераны 35+».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье стало самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Котельники
05 декабря 2023, 11:26
Сотрудников промпредприятий Подмосковья стало почти на 42% больше за год
Unsplash
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Количество сотрудников на промпредприятиях Подмосковья постоянно растет. Так, их общая численность составляет почти 500 тысяч. Только за год эти показатели увеличились более чем на 40%.

«По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тысячи. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности - 22,1%, а также металлургического производства - 14,1%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Рост зафиксирован и в таких отраслях, как: производство компьютеров, неметаллической продукции и химической промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Промышленность
05 декабря 2023, 11:25
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве мира по боксу
Фото: IBA
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Подмосковные боксеры завоевали две медали на первенстве мира по боксу среди юношей и девушек. В копилке Московской области серебро и бронза.

Всего на соревнованиях выступили 345 спортсменов из 51 страны. Кира Леонова из Подмосковья завоевала серебряную медаль турнира, а Ян Богданов - бронзовую.

Национальная сборная России стала обладательницей 16 медалей, семь из которых - золотые, две - серебряные и семь - бронзовые.

Первенство мира прошло с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
05 декабря 2023, 11:22
Более 50 школьников из Солнечногорска написали тест по истории Великой Отечественной войны
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла в Солнечногорске ко Дню Неизвестного солдата. Участие в ней приняли более 50 учеников из двух школ округа.

«Основная цель данного проекта - привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также проверка знаний. Важно не только помнить, но и передавать из поколения в поколение исторические события нашей страны, чтобы сохранить уважение к подвигам предков навсегда», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Организаторами акции в муниципалитете выступил Молодежный парламент при поддержке Совета депутатов городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник историку Василию Татищеву под Солнечногорском.

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Проверку знаний по истории провели на площадке дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участие в акции приняли учащиеся из 8-10 классов школы № 5 и гимназии № 6.

Старт акции дала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко. Школьники ответили на 40 вопросов, касающихся событий времен Великой Отечественной войны. Также во время акции ребята узнали о работе поискового отряда «Витязь» в Солнечногорске.

Солнечногорск Школьники История
05 декабря 2023, 11:09
ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года
Пресс-служба ЦППК
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Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Поезда МЦД

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