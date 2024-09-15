15 сентября 2024, 14:25

Турнир по мини-футболу памяти Вани Плотникова провели в Чехове

Медиасток.рф
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Соревнования по мини-футболу прошли в Чехове. В округе провели традиционный турнир памяти местного юного спортсмена Вани Плотникова.

Традиционные соревнования по мини-футболу прошли в Чехове в 17-й раз. Они посвящены памяти Вани Плотникова - юного футболиста, погибшего на стадионе «Гидросталь» в 2007 году из-за падения переносных ворот.

Участниками стали ребята из 16 школ округа от 10 до 11 лет. Поддержала организацию соревнований администрация муниципалитета.

Победителем турнира стала команда гимназии № 7. Серебро завоевали футболисты из школы № 10. Третье место заняли ребята из гимназии № 2.

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Чехов Футбол
15 сентября 2024, 11:58
Мастер-класс по рисованию для пенсионеров проведут в Химках 20 сентября
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Тематический мастер-класс проведут в поселке Лунево для участников проекта «Активное долголетие». Участников обучат рисовать осенний букет.

Одноименный мастер-класс организуют в Доме культуры Лунево. Обучать пенсионеров будут опытные художники.

Все необходимые материалы предоставят на месте. Мероприятие начнется в 15:00.

«В нашем городе созданы все условия для развития творческих способностей. В Химках работают кружки для начинающих художников, певцов, музыкантов и танцоров. Регулярно проводятся занятия, которые открыты для всех желающих - как детей, так и взрослых. На этих уроках каждый может попробовать что-то новое и, возможно, найти для себя интересное хобби», - сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Химки Активное долголетие
15 сентября 2024, 10:37
Четвертый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 15 по 17 сентября
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пять лесных пожаров потушили накануне, 14 сентября, в Луховицах, Раменском и в Павлово-Посадском городских округах Подмосковья. С 15 по 17 сентября на большей части территории региона ожидается четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Московской области, 15 и 16 сентября класс пожарной опасности в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» повысится до пятого.

Также пятый класс пожарной опасности ожидается 17 сентября в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Луховицы Павловский посад Раменское
15 сентября 2024, 10:24
Глава Люберец Владимир Волков ответил на вопросы юных журналистов
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В Люберцах состоялась традиционная медианеделя. В ее рамках уже состоявшиеся и будущие журналисты обмениваются опытом. На вопросы начинающих специалистов в медиа ответил глава муниципалитета.

Юные журналисты задали вопросы главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. Пресс-конференция прошла в рамках «Люберецкой медианедели».

Событие проходит в округе уже в 18-й раз. В рамках проекта профессионалы сферы, активные представители общественных организаций и те, кто только определяется с профессией, встречаются на площадках для обмена мнениями и идеями.

«По доброй традиции мы обсуждаем совершенно разные вопросы. Реконструкция „Торпедо“, проведение масштабного фестиваля, развитие молодежной журналистики и строительство центра для ребят - молодое поколение волнует абсолютно все, что происходит в округе. И важно, что молодежи не все равно, как будут развиваться Люберцы. Ребята готовы инициировать и воплощать в жизнь новые интересные проекты», - прокомментировал Владимир Волков.

Отметим, что событие проходит по инициативе главного редактора газеты «Люберецкий округ» Рустама Хансверова. Поддержку оказывает Союз журналистов Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Молодежь Журналистика
15 сентября 2024, 10:17
Лесной пожар потушили в Павлово-Посадском городском округе
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар потушили в Аверкиевском участковом лесничестве Павлово-Посадского городского округа. Возгорание обнаружил патруль.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, огонь ликвидировали 17 пожарных и 10 единиц техники.

Тушение осложнялось сильным ветром. Площадь пожара увеличилась с тысячи до трех тысяч квадратных метров. Потребовалось 11 часов, чтобы потушить низовое горение.

Причина - действия человека. Подозреваемых в поджоге установили, сейчас с ними работают следователи.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных - до 110, для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Павловский посад

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