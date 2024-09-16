16 сентября 2024, 20:54

Турнир по мини‑футболу памяти Вани Плотникова прошел в Чехове

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В честь талантливого юного футболиста Вани Плотникова на стадионе «Химик» в городском округе Чехов провели соревнования по мини-футболу. За звание победителя состязались 16 команд.

Среди участников турнира в память о футболисте Ване Плотникове были средние общеобразовательные школы № 8, № 9, № 1, Чехов-7, Чехов-2, Манушкинская, Столбовская, Троицкая, Новобытовская, Крюковская, Любучанская, средняя школа № 10, гимназии № 2 и № 7.

Первое место заняла команда гимназии № 7, второе - у футболистов из средней школы № 10, почетное третье завоевали школьники гимназии № 2.

Лучшими игроками соревнований признали Романа Христолюбова из гимназии № 7, Игната Новикова из средней школы № 10, Юрия Душкина из гимназии № 2, Владимира Мазура из средней школы № 9.

Победителям и лучшим игрокам торжественно вручили почетные грамоты, медали, кубки и статуэтки.

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Чехов Футбол
16 сентября 2024, 20:56
Победителей чемпионата мира по русским шашкам определили в Подмосковье
Федерация шашек России
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В Одинцовском городском округе завершился чемпионат мира по русским шашкам. С 5 по 15 сентября в парке «Патриот» спортсмены из 27 стран боролись за звание лучших в трех дисциплинах: «классика», «блиц» и «рапид».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в классической дисциплине среди мужчин первое место завоевал Николай Стручков из России, второе - белорусский спортсмен Игорь Михальченко, третье - россиянин Дамир Рысаев.

Среди женщин в этой же дисциплине первой стала россиянка Тунаара Федорова, второй спортсменка из Белоруссии Виктория Николаева, третьей - Жанна Саршаева из России.

«Совместными усилиями мы смогли собрать 27 стран, объединить их за игрой в шашки и показать богатство русской культуры. Надеюсь, что еще не один раз мы соберемся здесь такой же большой и дружной компанией», - сказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Парки
16 сентября 2024, 20:05
Коллектив из Чехова стал дипломантом областного танцевального фестиваля
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Танцоры из коллектива Hot dance community вышли в финал II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». Они стали самыми юными участниками среди 39 команд-финалистов Московской области.

Фестиваль «Город танцует в парках» проводят при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Чехове в начале июня организовали отборочный тур II-го областного танцевального фестиваля «Город танцует в парках». По итогам соревнований коллектив Hot dance community попал в финал. Ребята оказались самыми юными участниками среди 39 коллективов Подмосковья, ставших финалистами.

На финальном концерте фестиваля зрители увидели выступление известных танцоров и музыкальных хедлайнеров. Оценки коллективам выставляли именитые судьи: актер и хореограф Егор Дружинин, а также танцор и режиссер-постановщик Игорь Рудник.

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Дети Чехов Фестивали
16 сентября 2024, 19:47
Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов охраны регионального значения усадьбу Шапошниковых. Главный дом архитектурного ансамбля построили в период с 1830–1840 годы.

Объект культурного наследия - жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.

Кирпичное двухэтажное здание 19 века - бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.

В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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Коломна Квартиры
16 сентября 2024, 19:36
Здание Востряковского лицея № 1 в Домодедове отремонтируют в 2026 году
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В городском округе Домодедово в третьем здании Востряковского лицея № 1 проведут капитальный ремонт. Его запланировали на 2026 год по федеральной программе.

Глава городского округа Евгения Хрусталева приехала на встречу с педагогами и родителями воспитанников лицея, чтобы рассказать им о планах по модернизации учебного заведения.

Третий корпус лицея площадью 7000 квадратных метров начнут ремонтировать уже осенью 2025 года. Учеников временно переведут в оставшиеся два здания образовательного учреждения. Для школьников, которых на учебу доставляет автобус, организуют дополнительный рейс.

Отметим, что в лицее есть лингвистический класс, где ученики дополнительно осваивают китайский язык, а также предпринимательский и космический классы, единственные в округе два класса для детей с расстройством аутистического спектра, агрокласс, инженерный класс.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет еще больше после капитального ремонта здания лицея», - сказала Евгения Хрусталева.

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Город Домодедово

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