Турнир по мини-футболу «Кубок отцов» прошел в Дмитрове

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На стадионе футбольного центра «Клевер» собрались отцы, в том числе семей священников и многодетных семей, которых активно поддерживали родные и близкие. В турнире участвовали восемь команд. Победу одержали футболисты Мытищинского благочиния, второе место заняла команда Химкинского благочиния, а третье - Солнечногорского.

Памятные подарки участникам соревнований вручил глава областного общественного движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович. Он отметил важность таких объединяющих мероприятий и выразил надежду, что турнир станет традиционным.

Председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Александр Насибулин также вручил футболистам подарки. Кроме того, он наградил благодарственными письмами руководителя футбольного центра «Клевер» Николая Афонина и арбитра Евгения Турбина.