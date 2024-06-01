01 июня 2024, 17:21

Турнир по мини-футболу «Кубок флагов» стартовал в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

В День защиты детей в Химках начался турнир по мини-футболу «Кубок флагов». Участие в нем приняли почти 300 спортсменов из 28 команд.

На турнире с футболистами из Химок сыграли команды из города-побратима Гродно в Белоруссии и Луганска.

«Этот проект единственный и уникальный в Подмосковье. Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

С напутственными словами к спортсменам обратилась депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она пожелала участникам ярких игр и успехов в борьбе за главный приз.

К поздравлениям присоединились заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы Химок Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель местного совета депутатов Сергей Малиновский, известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

«В Химках творится история. Прекрасное мероприятие - „Кубок Флагов“. Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол - игра, которая объединяет все страны. Радует, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», - сказал Губерниев.

По итогам состязаний победители получат главный приз - Кубок флагов. Также определят лучшего вратаря, нападающего, защитника и полузащитника турнира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Футбол
01 июня 2024, 17:33
Юных жителей Химок угостили бесплатным мороженым в День защиты детей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках маленьким горожанам предложили продегустировать бесплатное мороженое и другие сладости, которые раздавали волонтеры в честь Дня защиты детей. Акция прошла в парках округа.

Угоститься мороженым и попкорном можно было в парках Толстого, Величко, «Подрезково» и «Экоберег», а также в зеленой зоне «Дубки».

«Очень приятно, что в День защиты детей для наших ребят придумали столько интересных активностей, конкурсов, раздали всеми любимое мороженое и сладости. Особенно радостно наблюдать за искренними эмоциями детей, их улыбками, сияющими от счастья глазами, слышать их смех. Хочется, чтобы каждый ребенок в этот день почувствовал себя счастливым», - поделилась жительница городского округа Химки Валерия Смирнова.

К празднику во всех микрорайонах округа пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и конкурсы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Химки
01 июня 2024, 16:48
Более 1,5 тысячи школьников из Химок сдали ОГЭ по обществознанию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В 14 школах Химок прошел основной государственный экзамен по шести предметам. Одним из самых популярных стало обществознание — его решили сдавать более 1,5 тысячи выпускников.

Девятиклассники уже написали основной государственный экзамен по шести предметам - иностранные языки, химия, биология, информатика и обществознание. Обществознание решили сдать более 1,5 тысячи ребят.

«В этом году экзамены провели на базе 14 школ. В аттестации по биологии приняли участие 398 школьников, а по обществознанию - 1564. Итоговые испытания по информатике сдавали 568 человек, а по иностранным языкам - 582», - поделилась директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Результаты по всем предметам будут известны не позднее 11 июня. Ознакомиться с ними можно в школах, а также на сайте Регионального центра обработки данных.

Всего в этому году экзамены сдают 93 тысячи выпускников Подмосковья. Резервные дни для тех, кто по уважительной причине не смог сдать ОГЭ в срок, предусмотрены 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Школьники Экзамены
01 июня 2024, 16:12
День защиты детей отпраздновали в реабилитационном центре Воскресенска
Читайте нас в: Google Новости
В День защиты детей активисты и сторонники партии «Единая Россия» организовали праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра Воскресенска. Ребята получили подарки и угостились мороженым.

Для воспитанников реабилитационного центра провели развлекательную программу с аквагримом и веселыми мастер-классами. Дети научились надувать огромные мыльные пузыри и получили в подарок мелки, краски, книги, пластилин, воздушные шары и мороженое.

«Празднование Дня защиты детей - это важное напоминание о том, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства, полного любви, заботы и возможностей для развития. Это день, чтобы отметить достижения в области защиты прав детей и обратить внимание на проблемы, с которыми они сталкиваются в разных уголках мира», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Праздник прошел в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Его цель - защищать права семей и поддерживать традиционные ценности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск «Единая Россия»
01 июня 2024, 15:53
Спортсмены из Химок выиграли Первенство Подмосковья по автокроссу
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили Химки на Первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. По итогам соревнований спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали.

В рамках Кубка Kramar Motorsport соревновались автогонщики из разных регионов России. Состязания прошли на грунтовом кольцевом треке. Спортсмены из Химок Илья Курганов и Кирилл Барбаков завоевали две победы в классах Д3-250 и Д2-Юниор. Матвей Емельянов стал обладателем бронзовой медали в классе Д3-Мини. Автогонщики выступили под руководством тренера Андрея Куропаткина.

«Наши ребята - огромные молодцы! Очень достойно отстояли честь нашего округа! Искренне поздравляю каждого с заслуженными наградами! Продолжайте и дальше трудиться, развиваться в сфере спорта», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Также на этапе Первенства Республики Татарстан в Набережных Челнах почетное третье место в классе Д3-250 занял еще один воспитанник «Интеграла» Александр Абрамов. А Роман Небыков, самый младший участник команды, победил в автокроссе в классе багги Д3-микро в поселке Веселовка. Ранее Роман занял второе место в одной из категорий в третьем этапе Чемпионата и Первенства России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Химки

Новости по теме