Турнир по мини-футболу «Бизнес Goal» прошел в Балашихе

Врачи из Лобненской больницы часто консультируются с экспертами центра телемедицины МОНИКИ по различным медицинским направлениям. Это позволяет жителям Лобни получать консультации, если они находятся на стационарном лечении или ранее обращались очно.

Телемедицинские консультации имеют множество преимуществ. Они улучшают доступность и качество медицинского обслуживания, сокращают время на принятие решений по диагностике и лечению, а также экономят время пациентов, исключая поездки и ожидание в очередях.

Терапевт Юлия Лебедева отметила, что в ходе такой консультации специалисты могут обсудить план лечения, проанализировать клинический случай и обсудить необходимость оперативного вмешательства вместе с коллегами.

Напомним, для получения консультации у специалистов телемедицинского центра МОНИКИ пациентам необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Запись доступна через «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг и колл-центр 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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