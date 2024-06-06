06 июня 2024, 17:41

Турнир по мини-футболу «Бизнес Goal» прошел в Балашихе

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В «Технопул Арена» в рамках VI Фестиваля бизнеса в Балашихи состоялся турнир по мини-футболу «Бизнес Goal». В нем приняли участие восемь команд от предприятий городского округа.

Участниками турнира стали: ЗАО «Акзо Нобель Декор», АО «345 Механический завод», команда «Университет Вернадского», ООО «Мебель Арника», ООО «Роквул», сборная Сбера, ООО «Технопул-Р» и АО «Криогенмаш».

Кубок забрала команда ООО «Технопул-Р». Серебро досталось ЗАО «Акзо Нобель Декор», а бронза команде Сбера.

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Футбол Бизнес Балашиха
06 июня 2024, 18:17
Свыше 100 жителей Лобни проконсультировали в телемедицинском центре МОНИКИ
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Врачи из Лобненской больницы часто консультируются с экспертами центра телемедицины МОНИКИ по различным медицинским направлениям. Это позволяет жителям Лобни получать консультации, если они находятся на стационарном лечении или ранее обращались очно.

Телемедицинские консультации имеют множество преимуществ. Они улучшают доступность и качество медицинского обслуживания, сокращают время на принятие решений по диагностике и лечению, а также экономят время пациентов, исключая поездки и ожидание в очередях.

Терапевт Юлия Лебедева отметила, что в ходе такой консультации специалисты могут обсудить план лечения, проанализировать клинический случай и обсудить необходимость оперативного вмешательства вместе с коллегами.

Напомним, для получения консультации у специалистов телемедицинского центра МОНИКИ пациентам необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Запись доступна через «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг и колл-центр 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Лобня Врачи Медицина
06 июня 2024, 17:47
Трое выпускников из Солнечногорска получили 100 баллов на ЕГЭ
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Стали известны имена первых стобалльников по ЕГЭ в Солнечногорске. Трое выпускников написали на максимальный результат экзамен по химии и литературе.

Ученица школы № 4 Мария Пуговкина и учащийся лицея № 7 Александр Воеводин получили 100 баллов по литературе. А ученица лицея № 8 Ульяна Чибисова - по химии.

«Поздравляю выпускников с достойной сдачей экзамена, а педагогов за высокий уровень подготовки. Очень приятно, что из года в год уровень солнечногорского образования только возрастает», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Солнечногорске выпускники-стобалльники получат 100 тысяч рублей из местного бюджета, а их наставники - 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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ЕГЭ Солнечногорск Экзамены
06 июня 2024, 17:44
Международная конференция в области женского здоровья пройдет в Подмосковье
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Международная конференция имени почетного гражданина Подмосковья, академика Краснопольского пройдет в Московской области 17–18 июня. На встрече врачи поднимут тему женского здоровья.

Директор МОНИИАГ Роман Шмаков отметил, что благодаря взаимодействию Краснопольского и Минздрава в регионе внедрили множество нововведений, которые применяются по всей России.

Конференция призвана обобщить уникальный опыт, накопленный подмосковными врачами. На встрече выступят не только ученики и последователи ученого, но и академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук, а также специалисты из других стран.

Подмосковье первым начало проводить вакцинацию девочек-подростков против папилломавирусной инфекции с целью снижения заболевания раком шейки матки. Кроме того, летом 2023 года в МОНИИАГ заработал Московский областной центр эндометриоза. Он направлен на помощь женщин с этим заболеванием, а также на сокращение сроков его диагностики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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Врачи Ученые
06 июня 2024, 17:40
Жители Балашихи приняли участие в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья»
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Во втором этапе конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» выездная комиссия отсмотрела пять представленных работ в микрорайоне Железнодорожный. Они соревнуются в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Тематический».

Судьи оценили качество выполнения ремонта, оформление холлов, освещение, информационные стенды и замену оконных блоков.

«Этот конкурс нацелен на жителей, чтобы их замотивировать хорошо относиться к общему имуществу. Чтобы они не были равнодушными к подъезду. Ранее Балашиха два раза занимала призовые места в этом конкурсе», - сказала представитель Министерства ЖКХ Московской области Анастасия Горошко.

Она добавила, что в 2023 году ремонты подъездов в многоквартирных домах были сделаны в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего в Балашихе в прошлом году программа была реализована в 300 подъездах.

«Сейчас в работе находятся порядка 80. Из них уже более 15 имеют высокую степень готовности. Мы планируем, что к концу сентября уже вся программа будет реализована, а обновленные подъезды будут радовать наших жителей», - сказал начальник отдела технического контроля и реализации программ управления ЖКХ администрации Балашихи Дмитрий Шатилов.

Всего в конкурсе участвуют 70 подъездов. Их осмотр продлится до 20 июня. Затем состоится награждение победителей.

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ЖКХ Балашиха

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