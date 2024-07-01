Турнир по компьютерным играм для детей участников СВО прошел в Лобне

Кроме того, в компьютерный клуб приехали и воспитанники центра помощи семье и детям «Лобненский». Провести такое событие в округе предложила глава муниципалитета Анна Кротова.

«Утром мы с депутатом Оксаной Букиной сходили в компьютерный клуб вместе с детьми, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО, и ребятами центра в Букино. Для некоторых это было впервые, включая меня. Было здорово видеть, как они все остались довольны», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Добавим, что организации досуга для семей военнослужащих в округе уделяют большое внимание. Также в Лобне работает центр поддержки участников СВО и их семей. Его адрес: улица Мирная, 13 корпус 2.

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