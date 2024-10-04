Турнир по игре с мячом для спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске

Бочче является разновидностью боулспорта - спортивных игр с шарами. Этот паралимпийский вид активно развивается в России как массовый спорт для всех слоев населения.

Участники соревнований в Воскресенске боролись за медали десятого этапа «Лиги „Лидера“-2024. Команда «Добрый дом» из Куровского удачно дебютировала на турнире. Александр Сафронов в упорной борьбе пробился в финал, где уступил в решающем матче со счетом 0:2 победителю соревнований, Сергею Колесникову из Егорьевска.

В борьбе за бронзовую медаль удача была на стороне Владимира Порежева из Озер, который выиграл у Анатолия Карева из Егорьевска.

Хозяйки турнира, воскресенские спортсменки, не оставили соперникам ни одного шанса, заняв весь пьедестал почета. Золото завоевала Капиталина Терещенко, второй результат показала Екатерина Шутова, а бронза досталась Виктории Прониной, которая также является лидером общего зачета.

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