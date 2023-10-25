Турнир по художественной гимнастике в Воскресенске собрал около 200 участниц
Открытый турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли более 200 юных спортсменок из Подмосковья и Рязани в возрасте от пяти до 16 лет.
Однако бывают и исключения. Так, София Максымив занимается художественной гимнастикой меньше года. Девочка завоевала на турнире свою первую бронзовую медаль. По ее словам, она мечтает быть гимнасткой.
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Соревнования приурочили ко Всероссийскому дню гимнастики. Подобные открытые турниры способствуют развитию мастерства юных гимнасток и служат очередной ступенькой на пути к большой цели.
«Среди маленьких девочек есть как звездочки, так и начинающие гимнастки, потому что маленькие девочки могут прийти в гимнастику в возрасте трех лет, а могут - с шести. Эти три года влияют на развитие ребенка. Поэтому, кто занимается дольше, показывают результаты. У тех, кто только пришел, все впереди», - сказала главный судья открытого первенства по художественной гимнастики городского округа Воскресенск Анна Градусова.