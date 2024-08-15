15 августа 2024, 15:47

Турнир по хоккею за кубок главы городского округа пройдет в Чехове

Администрация Чехов г.о.
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На арене спортивного комплекса «Ледовый дворец» в сентябре пройдет турнир по хоккею за кубок главы городского округа Чехов. На него соберутся шесть команд.

За главный приз поборются местный «Гранит-Чехов», а также клубы «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, «Полет» из Рыбинска, «Хорс-Подольск» и «Воевода» из Подольска, «Калуга».

Турнир пройдет с 3 по 7 сентября. Вход свободный. Также организуют прямую трансляцию матчей на платформах «ВКонтакте» и Rutube.

Вся информация есть в официальном аккаунте МХК «Гранит-Чехов».

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Спортсмены Хоккей Чехов
15 августа 2024, 15:48
Волонтер Александр Козлов из Чехова отправился помогать жителям Курска
Администрация Чехов г.о.
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Представитель «Молодой гвардии» из Чехова Александр Козлов отправился в Курскую область в составе волонтерского отряда. Он поможет доставить жителям гумпомощь.

Александр Козлов из Чехова участвовал в гуманитарных миссиях на Донбассе и в освобожденных территориях. Теперь он отправился с подобной целью в Курскую область.

Там организовали распределительный центр. В нем волонтеры грузят гумпомощь: продуктовые наборы, детское питание, средства личной гигиены.

Также добровольцы будут помогать жителям, потерявшим кров и имущество. Из Чехова уже отправили более тонны гумпомощи в Курскую область.

Сейчас сбор продолжается. Он проходит в Чехове в общественной приемной «Единой России», Центре поддержки участников СВО и их семей и в ДК «Дружба».

Отметим, что в 2023 году за вклад в волонтерскую деятельность Александру Козлову вручили премию «Герой нашего времени» в номинации «Помощь без границ».

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Волонтеры Чехов Курская область
15 августа 2024, 15:45
Волоколамск станет частью маршрута «Александровой дороги» 17 августа
Администрация Волоколамского городского округа
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Волоколамск присоединится к федеральному историческому проекту «Александрова дорога: от Руси до России». Отряд прибудет в округ 17 августа.

«Александрова дорога» - это шествие через ряд городов со славным историческим прошлым. В этом году таких точек будет восемь.

В Волоколамске отряд встретят 17 августа у городского кремля. Профессиональные наездники и реконструкторы продемонстрируют конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.

Также все зрители смогут побывать на балу и увидеть реконструкцию дружеских состязаний воинов Александра Невского. Спектакль будет сопровождать живая музыка. Вход свободный.

Отметим, что в этом году проект посвятили 300-летию со дня перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Волоколамск включился в него как самый древний город Подмосковья и город воинской славы в 2022 году.

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Спектакль История Волоколамск
15 августа 2024, 15:16
Незаконную свалку в лесу уберут около деревень Малое Толбино и Лучинское
Медиасток.рф
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К сентябрю в городском округе Подольск ликвидируют несанкционированную свалку. Ее обнаружили в лесу около деревень Малое Толбино и Лучинское.

Администрация округа заключила муниципальный контракт на сбор и утилизацию отходов с участков лесфонда. Подрядчик вывезет мусор в конце августа - начале сентября.

Ранее об этом проблеме главе городского округа Подольск Григорию Артамонову рассказали местные жители. Они попросили помочь в борьбе с незаконным сбросом строительного мусора. Эту тему проработали совместно с силовым блоком и профильными специалистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свалки Подольск
15 августа 2024, 15:07
Новый скейт-парк открыли в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
Медиасток.рф
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В микрорайоне Красная Поляна в городском округе Лобня состоялось открытие нового скейт-парка. Он расположен между домом № 7а на улице Булычева и домом № 7а на улице Молодежная.

Строительство скейт-парка началось в июне.

«Еще зимой на встрече с жителями Красной Поляны мне задали вопрос про давно обещанный скейт-парк. Конечно, денег на его строительство предусмотрено не было, но давно обещанное нужно выполнять, и вот сегодня мы его открыли. Желаю ребятам хороших катаний и удачных прыжков», - написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности парк огородили забором. Внутри предусмотрены зоны как для новичков, так и для опытных райдеров. Спортсмены уже активно тестируют новые площадки, радуясь возможности заниматься любимым хобби в комфортных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дети Лобня

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