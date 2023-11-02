02 ноября 2023, 12:11

Турнир по хоккею с мячом среди девочек прошел в Красногорске

Телеканал «360»
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Турнир по хоккею с мячом среди девочек прошел в Академии имени Владимира Петрова в Красногорске. На лед вышли четыре команды.

Спортсменки провели серию из шести матчей. Первое место получили девчонки из «Зоркого-1», забившие шесть шайб в ворота «Зоркого-2». Лучшим игроком команды победителей стала Арина Владимирова. Серебро осталось за командой «Русич», а бронза - за сборной Богородского городского округа.

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Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта Советского Союза Александра Тенякова.

«Это знаменитый наш вратарь в Красногорске. Много продвигал наш вид спорта и в последние годы тренировал женские команды, женские сборные, добился очень больших результатов. Я думаю, он - один из родоначальников постсоветского женского хоккея», - рассказал заместитель генерального директора стадиона «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Две красногорские команды сразились на льду с участницами сборной «Русич» из Ликино-Дулева и воспитанницами спортивной школы Богородского городского округа. Среди хоккеисток - девочки 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Все они уже давно зарекомендовали себя как участницы детской лиги Первенства Московской области.

Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта Советского Союза Александра Тенякова.

«Это знаменитый наш вратарь в Красногорске. Много продвигал наш вид спорта и в последние годы тренировал женские команды, женские сборные, добился очень больших результатов. Я думаю, он - один из родоначальников постсоветского женского хоккея», - рассказал заместитель генерального директора стадиона «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Две красногорские команды сразились на льду с участницами сборной «Русич» из Ликино-Дулева и воспитанницами спортивной школы Богородского городского округа. Среди хоккеисток - девочки 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Все они уже давно зарекомендовали себя как участницы детской лиги Первенства Московской области.

Спортсменки провели серию из шести матчей. Первое место получили девчонки из «Зоркого-1», забившие шесть шайб в ворота «Зоркого-2». Лучшим игроком команды победителей стала Арина Владимирова. Серебро осталось за командой «Русич», а бронза - за сборной Богородского городского округа.

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Красногорск Хоккей
02 ноября 2023, 12:22
Минэкологии Подмосковья: всероссийский экологический диктант начнется 9 ноября
Unsplash
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Всероссийский экологический диктант начнется 9 ноября. Проверить свои знания все желающие смогут до 26 ноября.

«Экодиктант - одна из масштабных просветительских инициатив в сфере экологии. В прошлом году он прошел в 89 субъектах Российской Федерации и 173 зарубежных странах, работало почти четыре тысячи онлайн-площадок, а количество участников превысило четыре миллиона», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Участники проекта могут зарегистрировать собственную онлайн-площадку в школе, вузе или предприятии. Помимо этого, организаторы проведут творческие конкурсы. Подробнее о них можно узнать на сайте экодиктант.рус.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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Природа Экология
02 ноября 2023, 12:18
Заброшенное здание снесут вблизи больницы на улице Батырева в Подольске
Unsplash
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Недостроенное в 1990-х годах здание начали сносить вблизи больницы на улице Батырева в Подольске. Демонтаж завершат к концу ноября, а вывоз строительных материалов начнется уже в декабре.

Здание начали строить в 1990-х годах, но документацию не оформили должным образом, поэтому стройку заморозили. С тех пор опасный объект начали посещать лица без определенного места жительства и любопытные дети. Поэтому недострой решили снести.

«Здание не такое уж сильное, как советские строения. Это чуть-чуть облегчает, но все равно есть сложность по демонтажу. Так как тут четыре этажа, привлекается специальная техника», - рассказал директор по логистике «Трансэконеруд» Дмитрий Журавский.

Специальная стрела размером с пятиэтажный дом рушит железобетонные стены, а гидроножницы с легкостью перекусывают бетон и арматуру. Посетители поликлиники и больницы с безопасного расстояния могут наблюдать за процессом демонтажа.

Работы находятся на контроле Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и администрации городского округа Подольск.

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Подольск
02 ноября 2023, 12:10
Ученые в Пущине получили премию за разработку новой стратегии защиты клеток головного мозга от гибели
Мария Панина
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Молодые ученые Артем Косенков и Денис Ларюшкин из Пущина разработали уникальный способ защиты клеток головного мозга от гибели. Методика позволит создать препараты нового поколения, которые врачи смогут прописывать пациентам после травм или инсульта.

Исследование направлено на предотвращение так называемой вторичной гибели нейронов. Часть клеток мозга погибает в момент травмы или инсульта. Помимо этого, отмирание нейронов может продолжиться в результате внутренних биологических процессов.

«На рынке не существует ни одного препарата, который можно было бы дать человеку после черепно-мозговой травмы, инсульта. Наш препарат будет минимизировать последствия и ускорять восстановление мозга после повреждения», - отметил один из авторов методики кандидат биологических наук Артем Косенков.

Ученые провели успешные исследования на клеточных моделях. Сейчас начались исследования на мышах. Под наркозом им имитируют черепно-мозговую травму, после чего вводят препарат и оценивают его эффективность.

Исследование авторского коллектива из Института биофизики клетки Пущинского научного центра биологических исследований РАН отметили премией губернатора Московской области.

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Наука
02 ноября 2023, 12:09
Победителей полуфинала бизнес-конкурса «Нежный грант» определили в Бронницах
Телеканал «360»
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Полуфинал конкурса женского предпринимательства «Нежный грант» прошел в Бронницах. Жюри выбрало сразу трех победительниц.

Исключительный случай для межрегионального конкурса «Нежный грант» произошел в полуфинале: выбрали трех победительниц из Бронниц, Люберец и Калуги. Однако по регламенту должно быть две.

«По результатам, по количеству баллов и по решению жюри, которое мы не оспариваем, а только радуемся этому, - у нас три победительницы», - отметила лидер союза «Содействие женскому предпринимательству» Юлия Кирьянова.

Подобные полуфиналы на протяжении всего года проходят на семи конкурсных площадках. В них принимает участие более 70 женщин-предпринимателей из восьми городских округов Московской области, Москвы, Тверской и Калужской областей.

«Эта площадка уникальна тем, что объединяет несколько муниципальных образований в своем полуфинале и, конечно, в дружеской, яркой, теплой обстановке. Несмотря на то, что здесь есть представительницы, можно сказать, одинаковых бизнес-направлений, все находятся в партнерстве и гармонии», - рассказала руководитель сообщества «Нежный бизнес», президент союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

Победительницы полуфиналов выступят на главном финале в Москве. Он пройдет 16 ноября. Там определят тех, кто получит три премии по 100 000 рублей на развитие своего дела.

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Бронницы Нежный бизнес

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