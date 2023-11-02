Турнир по хоккею с мячом среди девочек прошел в Красногорске

Спортсменки провели серию из шести матчей. Первое место получили девчонки из «Зоркого-1», забившие шесть шайб в ворота «Зоркого-2». Лучшим игроком команды победителей стала Арина Владимирова. Серебро осталось за командой «Русич», а бронза - за сборной Богородского городского округа.

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Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта Советского Союза Александра Тенякова.

«Это знаменитый наш вратарь в Красногорске. Много продвигал наш вид спорта и в последние годы тренировал женские команды, женские сборные, добился очень больших результатов. Я думаю, он - один из родоначальников постсоветского женского хоккея», - рассказал заместитель генерального директора стадиона «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Две красногорские команды сразились на льду с участницами сборной «Русич» из Ликино-Дулева и воспитанницами спортивной школы Богородского городского округа. Среди хоккеисток - девочки 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Все они уже давно зарекомендовали себя как участницы детской лиги Первенства Московской области.

Турнир посвящен памяти заслуженного мастера спорта Советского Союза Александра Тенякова.

«Это знаменитый наш вратарь в Красногорске. Много продвигал наш вид спорта и в последние годы тренировал женские команды, женские сборные, добился очень больших результатов. Я думаю, он - один из родоначальников постсоветского женского хоккея», - рассказал заместитель генерального директора стадиона «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Две красногорские команды сразились на льду с участницами сборной «Русич» из Ликино-Дулева и воспитанницами спортивной школы Богородского городского округа. Среди хоккеисток - девочки 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Все они уже давно зарекомендовали себя как участницы детской лиги Первенства Московской области.

Спортсменки провели серию из шести матчей. Первое место получили девчонки из «Зоркого-1», забившие шесть шайб в ворота «Зоркого-2». Лучшим игроком команды победителей стала Арина Владимирова. Серебро осталось за командой «Русич», а бронза - за сборной Богородского городского округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».