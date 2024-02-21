Турнир по хоккею с мячом пройдет в спорткомплексе «Обухово» в Богородском округе

В спортивный комплекс «Обухово» приедут участники из шести городов России. На турнире команда из Обухова будет играть в обновленной форме с логотипом к 100-летию игры.

«Хоккей с мячом для Обухово - это история, это традиции, это образ жизни для многих жителей, это часть их жизни. Мы подготовили хорошие достойные сувениры. Я думаю, что этот день должен запомниться», - сказала руководитель спортивного комплекса Алина Исаева.

Также Алина Евгеньевна отметила, что для болельщиков будет работать полевая кухня. Турнир 100-летия пройдет 24 февраля в 12:00. Вход для всех желающих бесплатный.

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