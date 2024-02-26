Турнир по хоккею с мячом прошел в Богородском округе
Завершился турнир, посвященный 100-летию хоккея с мячом в поселке Обухово. Участие в соревнованиях приняли 10 команд из Богородского округа, Королева, Шатуры, Москвы и Санкт-Петербурга.
Администрация Богородского округа передала руководству спорткомплекса «Обухово» сертификат на ремонт холодильного оборудования. Об этом просили сами спортсмены.
«Я надеюсь, что второе столетие будет не менее легендарным: с большими именами, с серьезными традициями, которые благодаря нашим ветеранам и игрокам здесь чтут и развивают», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
История хоккея с мячом в поселке Обухово началась еще в 1924 году по инициативе Заслуженного тренера РСФСР Василия Горохова. Именно он создал первую команду, которая с того момента не пропустила ни одного хоккейного сезона. Продолжил дело сын тренера Николай Горохов.
В этом году на юбилейный турнир по хоккею с мячом приехали команды из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Бронзу соревнований завоевала команда ветеранов из Санкт-Петербурга, второе место - у «Шведов» из поселка Обухово, а главный кубок выиграла команда спортивного комплекса «Обухово».