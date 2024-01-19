19 января 2024, 11:15

Турнир по хоккею имени Ляпкина прошел в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Ежегодный турнир по хоккею среди игроков 2013 года рождения стартовал на «Арене Балашиха». Всего на лед вышли 12 команд.

На торжественной церемонии открытия почетные гости произвели символическое вбрасывание шайбы. Основная цель турнира - повышение интереса к хоккею в Московской области и спортивная реализация для профессиональных игроков.

«Для нас важен каждый турнир, который носит имена таких легенд. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда подчеркивает, что нужно через наших живых легенд прививать этот патриотизм, прививать эти стремления к тем победам, которые у нас были, есть и, я уверен, будут», - рассказал министр спорта и физической культуры Дмитрий Абаренов.

За главный приз турнира соревнуются 12 команд из Москвы и Подмосковья.

«И там хорошие ребята, и там. Приятно за ними наблюдать. Вдруг кто-то начнет играть на высоком уровне. Этого мы и хотим. Наш воспитанник Орлов играет уже в составе московского „Спартака“. Еще один мальчик играет в Питере», - рассказал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Ляпкин.

В день открытия на лед вышли игроки из команды «Балашиха» и «Спартак». Первый период прошел под диктовку красно-белых - 3:0. В итоге счет 5:2 в пользу гостей. Обладателя кубка назовут после четырех дней соревнований - 21 января.

Участие в турнире за все время приняли порядка 80 команд из разных городов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Хоккей Балашиха
19 января 2024, 11:18
Почти 12 тысяч километров дорог очистили от снега за ночь в Подмосковье
Минтранс МО
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Мощный снегопад прошел в Подмосковье 18 января. За ночь дорожные службы очистили около 12 тысяч километров дорог.

«Дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы. Во время ночного дежурства безопасность на дорогах обеспечивали более 1,4 тысячи рабочих и 600 снегоуборочных машин. В настоящее время движение общественного транспорта происходит по фактическому расписанию», - заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Оперштаб продолжает круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Ликвидация последствий снегопада продолжается.

Минтранс Подмосковья призвал неопытных водителей по возможности отказаться от поездок. Всем остальным нужно быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при уборке снега все коммунальные службы применят четкие алгоритмы , которые позволят выполнять работы быстро и эффективно.

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Дороги Снегопад
19 января 2024, 11:18
Здание с земельным участком выставили на торги в Сергиевом Посаде
ДОМ.РФ
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Имущественный комплекс выставили на торги в Сергиевом Посаде. В его состав вошли продажа здания площадью 468,4 квадратных метра и аренда участка площадью 0,17 гектара. Недвижимость подойдет под коммерческое использование.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, заявки на аукцион будут принимать до 26 февраля, а торги пройдут 1 марта. Начальная цена лота составила 6,75 миллиона рублей.

Комплекс находится в южной части округа на Клементьевской улице. Место обладает хорошей транспортной доступностью - расстояние до ближайшей остановки составляет 530 метров, а до автомагистрали - проспекта Красной Армии - 500 метров.

ДОМ.РФ ведет активную работу по развитию неиспользуемых участком и объектов в Подмосковье. Так, в сентябре удалось реализовать имущественный комплекс в деревне Чашниково, а в ноябре - в Ногинске.

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Аукционы Недвижимость Сергиев Посад
19 января 2024, 10:25
Депутат Никита Чаплин проверил работу котельной в Воскресенске
Unsplash
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Депутат Государственной Думы Никита Чаплин провел объезд территорий в Воскресенске. Вместе с главой округа он пообщался с жителями и проверил работу котельной на улице Мичурина.

По поручению губернатора Воскресенск с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Никита Чаплин. Вместе с главой округа Алексеем Малкиным он пообщался с жителями дома № 12 по улице Победы, которых волнует уборка территории и транзитный проезд транспорта через их двор.

«Уборка сегодня прошла, и пусть так продолжится. Вторая задача - это перекрыть транзит по внутридворовой территории», - сказал Никита Чаплин.

По словам жительницы дома № 12 Марины Гергель, транзитный проезд открыли в 2023 году, поток машин начинает идти с пяти часов утра.

«Там стоит светофор и, когда начинаются пробки, люди начинают ездить через двор, но так, как это узаконено комиссией дорожного движения ранее. Мы еще раз вынесем этот вопрос», - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Одним из актуальных на сегодняшний день остается вопрос теплоснабжения в микрорайоне Цемгигант. Никита Чаплин посетил котельную по улице Мичурина, где завершаются пусконаладочные работы.

«Людей вполне хватает, все люди квалифицированно работают, объемы выполняются, материалы все есть. У меня нет электромонтеров, но здесь выделили, помогли. Полностью все котельные обогреты», - отметил бригадир пусконаладочной службы Владимир Фомин.

Жители домов, где ранее наблюдались перебои с отоплением, уже оценили температурные изменения. Батареи горячие, и все дома обогреваются.

Еще одной темой для обсуждения стал слабый напор холодной воды в квартирах. Глава округа пояснил, что работы на улице Мичурина проведут, когда отступят морозы.

«Эти работы уже запланированы. Если мы сейчас остановим воду, она разморозит систему. <…> Уже задача поставлена директору „Белоозерского ЖКХ“», - рассказал Алексей Малкин.

Все обращения жителей глава округа берет под личный контроль. Работа в диалоге с жителями и мониторинг котельных продолжается.

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Депутаты Воскресенск
19 января 2024, 10:08
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 января
Минтранс МО
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Загруженность дорог в Московской области в пятницу, утром, составила четыре балла. В Минтрансе региона рассказали, на каких магистралях и шоссе образовались заторы.

Основные пробки наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Каширском, Варшавском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

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Пробки Дороги

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