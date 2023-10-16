Турнир по гандболу собрал 10 молодежных команд в Чехове
В Чехове завершился IX международный турнир по гандболу на призы главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова. В соревнованиях поучаствовали 10 команд из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал провели в спортивном зале «Надежды России».
В итоге победителем стала команда СДЮШОР по гандболу из Минска, на втором месте оказались подмосковные спортсмены «УОР № 4-1». Третье место заняла команда «РГУОР» из Белоруссии.
Соревнования прошли с 11 по 15 октября в Чехове.
Первый турнир по гандболу на призы Максимова прошел в 2015 году. С того момента к состязаниям присоединились более 1,6 тысячи спортсменов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».