Турнир по футболу «Восходящая звезда» прошел в Раменском

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За первое место боролись футболисты 2010 года рождения. Команды спортивных школ «Сатурн», «Авангард», футбольного клуба «Люберцы» и команда из Раменского «АФЛ» сыграли шесть матчей. Помимо этого, в каждой сборной определяли лучшего игрока, что стало дополнительным стимулом для участников.

Четвертое место заняла команда из Люберец, третье - «АФЛ» из Раменского, второе - «Сатурн» и первое место завоевали ребята из спортивной школы «Авангард».

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