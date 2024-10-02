Турнир по футболу в поддержку бойцов СВО прошел в Истре

Первое место заняла команда из Истры, остальные призовые места завоевали члены муниципальных общеобразовательных учреждений и клуб из Дедовска. Также участвовали сборные из сел Новопетровское и Павловская Слобода.

Каждый из участников является предпринимателем или представителем различных организаций муниципалитета. Они собрали и пожертвовали деньги фонду турнира, которые отправят в Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки родных участников СВО.

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