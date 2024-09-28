28 сентября 2024, 18:14

Турнир по футболу памяти спасателя Магомеда Нальгиева прошел в Ногинске

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Стадион «Знамя» в Ногинске принял турнир по мини-футболу памяти лейтенанта Нальгиева. На поле вышли восемь команд, чтобы почтить память героя, погибшего при разборе завалов в момент повторного обрушения дома в Балашихе.

В Ногинске собрались представители академий МЧС, центров по проведению спасательных операций особого риска, команды Ногинского спасательного центра и сборная ветеранов Богородского футбола. По итогам турнира памяти третье место заняла команда Рузского центра обеспечения пунктов управления МЧС России, второе место - у Ногинского спасательного центра МЧС России - «Спасатель 2». Победителем стал Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«Спасибо всем спасателям и отдельно Центру МЧС Ногинска за инициативу проведения этого турнира. Уверен, что он станет традиционным», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

От лица главы Богородского округа и главы городского округа Балашиха начальник Ногинского спасательного центра МЧС Евгений Гаврилюк вручил семье лейтенанта Нальгиева подарок. Указом Президента Российской Федерации Магомед Нальгиев был награжден орденом Мужества посмертно.

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Футбол Богородский
28 сентября 2024, 19:24
Систему электроснабжения котельной на Нагорном шоссе в Химках обновили
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В городском округе Химки специалисты «Мособлэнерго» модернизировали систему электроснабжения котельной на Нагоном шоссе. Они обновили силовые трансформаторы.

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили силовые трансформаторы на подстанции, снабжающей электроэнергией котельную на Нагорном шоссе в городском округе Химки.

«Мы осуществляем текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории нашего округа. Также реализуем производственные и инвестиционные программы», - сказал начальник химкинского производственного объединения «Мособлэнерго», депутат местного Совета депутатов Владимир Суслов.

Отметим, ранее специалисты энергосетевой компании установили новую станцию для зарядки электромобилей мощностью 22 киловатта. Она расположена у дома № 4 на улице Строителей.

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Химки Электричество
28 сентября 2024, 18:55
Библиотеку имени Чехова в Истре отремонтируют к ноябрю
Татьяна Прокофьева
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В Истринской центральной библиотеке им. А. П. Чехова продолжается ремонт. Рабочие обновляют тамбур и фойе.

В тамбуре выровняли стены, установили облицовочные панели. Теперь здесь есть новые светильники и тепловая завеса, а также ожидается установка противопожарных дверей, откосов и подоконников.

В фойе библиотеки заменили электропроводку, выровняли и покрасили стены, уложили новую плитку из керамогранита, планируют установить стеклянные двери. Заменят здесь и мебель, а также будет переоборудован гардероб.

Вскоре в библиотеке появится современная выставочная система для картин с подсветкой.

Истринская центральная библиотека им. А. П. Чехова пользуется популярностью. Ежегодно сюда записывается свыше шести тысяч читателей. В год ее посещают более 40 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о последних ремонтных работах на дорогах.

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Истра
28 сентября 2024, 18:25
Инженеры из Химок представили макеты ракетных двигателей на Международном конгрессе
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Представители Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика Глушко приняли участие в первом Международном технологическом конгрессе. Инженеры из Химок представили макеты ракетных двигателей и рассказали о последних разработках.

Специалисты продемонстрировали на выставке макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180 и РД-171МВ. Экспозиция расположилась в выставочном центре «Патриот», который находится на территории городского округа Одинцово.

Стенд научно-производственного объединения «Энергомаш» посетили делегация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, заместитель министра связи Андрей Заренин, министр связи Камбоджи и многие другие.

Международный технологический конгресс объединяет интересы индустрии программного обеспечения и электроники. Его основная цель - показать технологии российской индустрии внутренним и зарубежным партнерам и потребителям.

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Химки Международные отношения Космос
28 сентября 2024, 17:55
Лекцию о создании повести «А зори здесь тихие» провели в Химках
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Мероприятие, посвященное 55-летию со дня первой публикации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», провели для гостей парка Толстого. Интересную лекцию прочитали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Спикеры лекции Андрей Россиус и Александр Козлов рассказали о создании повести. Борис Васильев написал произведение, вдохновившись реальной историей женщин-солдат.

«Произведение Васильева стало символом мужества и самопожертвования, напоминанием о том, какую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Жителям Химок также напомнили о подвигах современных российских бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Помимо этого, организаторы рассказали о работе волонтерского центра. Он помогает организовать сбор гуманитарного груза.

«Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом в ходе специальной военной операции, важно помнить уроки прошлого и быть единым народом», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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Химки История Патриотизм

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