Турнир по футболу «День Победы» прошел в Протвине
Турнир по футболу прошел в Протвине. Серию матчей приурочили к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Эти соревнования стали первыми на стадионе «Протва» после масштабной реконструкции.
По словам представителя местной Федерации футбола Ивана Шарапова, в соревнованиях приняли участие ребята из разных городских округов Подмосковья.
«Планировалось изначально шесть команд, но поскольку желающих было очень много, пришлось немного отредактировать формат и расширить до восьми. Возраста разные, играют и ветераны», - рассказал Шарапов.
Турнир по футболу «День победы» в Протвине проводится ежегодно.
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