09 декабря 2024, 17:55

Турнир по фиджитал-футболу прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе

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В Балашихе стартовала лига предприятий. Первая прошла 8 декабря по фиджитал-футболу.

Участники из семи предприятий соревновались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе, шахматах, баскетболе 3×3 и волейболе.

Турнир прошел на стадионе «Метеор». Первый тайм - на приставках, а окончательный - встреча на реальном поле.

«Награждение команд проходит по дисциплинам отдельно. За фиджитал-футбол выявляются победители на три призовых места. В шахматах, волейболе, и баскетболе 3×3 - общекомандный зачет, где за каждую дисциплину будут начисляться баллы», - рассказал организатор Балашихинской лиги предприятий Артем Артемьев.

После Нового года пройдет полномасштабный турнир на разных локациях в Балашихе.

Соревнования по шахматам, баскетболу 3×3 и волейболу состоялись в новом корпусе гимназии № 1 имени Героя России Баландина.

В итоге первое место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института.

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Балашиха
09 декабря 2024, 17:54
Полуфинал школьной лиги КВН прошел в Балашихе
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В рамках Балашихинской школьной лиги прошел полуфинал КВН. Во Дворце культуры встретились 18 команд, из них восемь прошли в финал.

Тема полуфинала - «Знойный декабрь». Судьи оценивали команды за артистизм, шутки, костюмы и техники выступления.

В жюри вошла Анастасия Дудко - редактор и режиссер всероссийской юниор-лиги КВН. Мастер-классы по сценической импровизации провел Максим Власов - актер кино, театра, тренер по актерскому и ораторскому мастерству.

«В Балашихе я впервые. Мне очень приятно видеть такие замечательные команды. Они уже готовы к участию на всероссийском уровне игр. К полуфиналу подготовились достойно - от костюмов до сумасшедших и смешных постановок», - отметила Анастасия Дудко.

В финал вышли семь команд: «Три желания» из школы № 25 имени Героя России Алексея Ситникова, «Девчата» из школы № 14, «Старшее звено 2.0» - школа № 12, «БаЛЛи» из Балашихинского лицея, «Авиаторы» - школа № 30, «Начнем с нуля» - гимназия № 1 имени Героя России Алексея Баландина и «На Заре» - школа № 15 имени Героя России Алексея Буриличева.

Еще две команды набрали равное количество голосов, поэтому они сразятся в дуэли. На сцене встретятся «Импульс» - школа № 6 и «Переходный возраст» из школы № 26 имени Героя России Владимира Никишина. Следующая игра - «Дорога в финал» состоится 16 февраля.

«Два дня полуфинала КВН Балашихинской Школьной Лиги позади. Спасибо всем участникам и организаторам. Ребята, вы большие молодцы, смелые, веселые и находчивые. Уверен, для каждой команды этот сезон станет дополнительным шагом к чему-то большему, поможет еще больше раскрыть свои таланты. Финалистам желаю удачи и ярких оригинальных шуток!» - написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Во втором сезоне Балашихинской школьной лиги приняли участие пять тысяч школьников - всего 38 команд. Они соревновались в четырех видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Выбирали лучших в творчестве: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

Актуальную информацию о проекте можно узнать в телеграм-канале или в группе Вконтакте Балашихинской школьной лиги.

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Фестивали Балашиха
09 декабря 2024, 17:46
Центр детского допобразования «Дружба» в Дубне капитально отремонтируют
Минстрой МО
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Центр дополнительного образования для детей «Дружба» капитально отремонтируют в Дубне. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 75%. Сейчас там трудится 31 специалист.

«В настоящее время на объекте работает 31 человек. Строители занимаются фасадными работами и чистовой отделкой, продолжают монтаж инженерных сетей», - отметили в ведомстве.

Площадь здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Там приведут в порядок фасады, кровлю, проведут отделку помещений, заменят окна и коммуникации. Кабинеты оснастят новым оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Строительство Дубна
09 декабря 2024, 17:46
Поставки первых лифтов от Артемия Лебедева начались из Подмосковья в Краснодар
Медиасток.рф
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Серпуховский лифтостроительный завод начал поставки лифтов нового поколения, разработанных Артемием Лебедевым. Первые восемь кабин уже установлены в жилом комплексе в Краснодаре. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций Московской области.

«Если раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, то наш продукт полностью меняет это представление. Мы создали эргономичную кабину с абсолютно иным уровнем интеллекта, эстетики и комфорта, с новым уровнем надежности и безопасности», - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В каждом из четырех подъездов комплекса есть два лифта: пассажирский с грузоподъемностью 400 килограммов и грузопассажирский до тысячи килограммов. Дизайн лифтов выполнен в едином стиле: стены и панели из полированной зеркальной нержавеющей стали черного цвета, керамогранитный пол с темными разводами.

«Возможности лифтов, управляемых искусственным интеллектом, безграничны. Спрос на такие системы уже сегодня достаточно высок. В ближайшей перспективе классические лифты не смогут конкурировать с ними и неминуемо будут вытеснены с рынка. Digital-трансформация - объективная реальность, и любое промедление в проработке условий для создания лифтов будущего может оказаться для производителей фатальным», - отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Кабины оснащены видеокамерами и дисплеями, а зеркала от пола до потолка могут подключаться к «умным» функциям. Жители дома смогут управлять лифтами через смартфон и использовать адаптивную подсветку, меняющую цвета в зависимости от настроений пользователей.

Серпухов Заводы Артемий Лебедев
09 декабря 2024, 17:14
Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Во Дворце спорта «Лобня» прошли Всероссийские соревнования по карате до Сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше восемнадцати лет. На соревнования приехали более девятисот спортсменов из двадцати семи регионов России.

На этот спортивный праздник прибыли представители Санкт-Петербурга, Москвы, а также Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской и других областей. Участие приняли и команды из республик Татарстан, Бурятия, Крым, Адыгея, Башкортостан, а также из Краснодарского и Алтайского краев.

Спортсмены из Лобни тоже показали высокие результаты. Шестьдесят участников завоевали сорок девять медалей, среди которых пятнадцать золотых, восемнадцать серебряных и шестнадцать бронзовых.

Первое место в общекомандном зачете заняла Московская область. Вторыми стали спортсмены из Липецкой области, а третье место досталось Республике Крым.

Спорт в Лобне активно развивается: здесь работают восемнадцать спортивных секций, которые дают возможность местным спортсменам показывать отличные результаты на соревнованиях.

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Лобня Россия

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