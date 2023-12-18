Турнир по дзюдо прошел во дворце спорта в Лобне

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.

«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.

«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.

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