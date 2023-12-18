Турнир по дзюдо прошел во дворце спорта в Лобне
Традиционный турнир по дзюдо состоялся во Дворце спорта «Лобня». Соревнования приурочили к годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.
«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.
Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.
«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.
Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.
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Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.
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