Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова прошел в Лобне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Поддержать участников пришли педагоги школы № 6, которая носит имя героя Вячеслава Сахнова, его друзья и сослуживцы, а также мама, которая очень гордится тем, что турнир памяти ее сына собирает такое количество участников.

«Я даже хочу сегодня сказать всем родителям спасибо за то, что у них дети занимаются спортом, что они участвуют в соревнованиях. И все приезжают издалека ведь. Большое спасибо им за то, что они делают. И детям пожелать успеха», - обратилась к участникам соревнований мама Вячеслава Сахнова.

На татами вышли юные спортсмены из Москвы, Подмосковья и городов Центрального федерального округа. Такого количества организаторы не ожидали, но сделали все возможное для того, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне.

«Большое количество регионов уже традиционно приезжает на этот турнир. Причем, привозят самых сильных ребят. Ну, как вы понимаете, такое расстояние преодолевать, чтобы вести ребят слабых, никакого смысла нет. Великолепные условия. Нам предоставляется городской администрацией это замечательное спортивное сооружение, номер один, я считаю, в городе. Во-вторых, турнир является некоммерческим. Мы традиционно коммерческих турниров не проводим, дети участвуют в нем бесплатно», - рассказал президент клуба «БрандКом-мастерс» Константин Кузнецов.

Он подчеркнул, что средства на проведение соревнований привлекаются за счет предпринимателей города Лобня. Поэтому турнир такой легкий и каждый желающий может приехать побороться без серьезных накладных расходов.

Отметим, что только в клубе «БрандКом-мастерс» занимается 230 ребят. Примерно столько же - в детско-юношеской спортивной школе Лобни. На сегодняшний день дзюдо один из самых безопасных видов единоборств для детей. В нем нет ударов по голове и корпусу, а ребята могут начать заниматься уже в возрасте 3 лет.

Кроме того, это единственный вид восточных единоборств, входящий в программу олимпийских игр. Медали мемориала Сахнова оспаривали более 250 юных спортсменов. Их карьера еще только начинается, но каждого отличает желание быть лучшим, стремление одолеть соперника и постоянно совершенствовать свое мастерство.

«Я пришел в дзюдо, потому что там весело, можно получать всякие медали, кубки и, главное, получать радость», - поделился участник турнира Алексей Кожевников.

После соревнований сильнейшие участники получили медали, грамоты и сладкие подарки. Первое общекомандное место завоевали спортсмены из Дмитрова, на втором месте команда из Владимира, а на третьем ребята из Щелкова.