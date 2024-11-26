Турнир по дзюдо памяти сотрудников силовых структур прошел в Лобне

Поддержать участников пришли друзья и соратники погибшего бойца, педагоги школы № 6 имени Вячеслава Сахнова, а также его мама. Она гордится тем, что с каждым годом в турнире принимают участие все больше спортсменов.

«Собирают детей в таком количестве! У меня настроение отличное, будут сидеть до восьми вечера. Это нужно. Только спорт!» - сказала Тамара Сахнова.

Турнир памяти Вячеслава Сахнова проходит в 11-й раз. На татами вышли юные спортсмены Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы и Твери.

«Данные соревнования - это редкость в плане того, что они проводятся на безвозмездной основе. Спортсмены из различных городских округов и других регионов могут поучаствовать здесь бесплатно. Чтобы содержать и провести данные мероприятия, необходимы средства. Всю функцию на себя берет администрация городского округа, помогает нам в развитии», - отметил исполнительный директор Федерации дзюдо Московской области Артур Курбанов.

За медали мемориала Сахнова боролись 177 спортсменов.

«Ребята, которые выступали 5-6 лет назад, наши воспитанники Аршалуйс Акопян и Павел Харлов в этом году стали: один победителем первенства России по молодежи, а второй - серебряным призером. Павел Харлов выиграл азиатские игры в этом году в Якутске. Этот турнир и турнир братьев Улюшкиных являются подъемными для наших спортсменов. Достигая определенного возраста, они начинают показывать практические успехи в спорте», - сказал президент клуба «БрандКом-мастерс» в Лобне Константин Кузнецов.

В клубе «БрандКом-мастерс» дзюдо занимаются более 200 спортсменов, примерно столько же - в детско-юношеской спортивной школе Лобни. Это один из самых безопасных видов спорта для детей. В дзюдо нет ударов по голове или корпусу. Ребята могут начинать обучение с трехлетнего возраста. Кроме того, это единственный вид единоборств, входящий в программу олимпийских игр.

«Я хотел стать очень сильным, чтобы постоять за себя. Мне нравится, что мы тут очень много боремся, и это отличает дзюдо от других видов спорта», - добавил участник турнира Захар Байда.

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