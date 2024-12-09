Турнир по дзюдо памяти бойцов локальных войн прошел в Воскресенске

Ветеран спецназа Воздушно-десантных войск и ГРУ, участник СВО Владимир Иванович Черкашин, прапорщик Кирилл Андреевич Плыкин и инструктор Алексей Николаевич Горшенин провели урок мужества для учеников школы № 3 в Воскресенске. Они рассказали про обмундирование, физическую подготовку и процесс разборки-сборки автомата Калашникова.

Урок мужества провели для учеников 8-11 классов. Школьники узнали о наполнении рюкзака десантника, как правильно собирать автомат Калашникова, а также о прыжках с парашютом, экипировке и вооружении.

Ветераны боевых действий показали уровень своей физической подготовки и знания в военном деле, примерили на себя обмундирование. Ученики с интересом слушали профессиональных защитников и задавали вопросы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».