14 февраля 2025, 18:06

Турнир по дзюдо на кубок начальника МВД пройдет в Лобне

Медиасток.рф
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Во Дворце спорта «Лобня» пройдет командный турнир по дзюдо для юношей. Среди участников разыграют кубок начальника отдела МВД России по городскому округу.

Организаторы приглашают всех желающих, профессионалов и любителей спорта поддержать лобненских спортсменов.

Мероприятие пройдет 23 февраля в 11:00 во Дворце спорта «Лобня» по адресу: улица Ленина, 65.

В Лобне уделяется большое внимание спортивному развитию детей. В округе работают 18 бюджетных секций, участники которых достигают высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Также началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Лобня
14 февраля 2025, 18:54
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
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Три направления Московской железной дороги проходят на территории Одинцовского округа: Белорусское, Киевское и Большое кольцо. Их общая протяженность составляет более 180 километров. Основная проблема — разобщенность служб, что мешает ответственному содержанию станций и вокзалов.

Администрация предлагает передать содержание полосы отвода на станции Одинцово «Одинцовское городское хозяйство» и проведет совещание с Российскими железными дорогами. Разработали схему разграничения зон ответственности, что упростит обработку обращений граждан.

Стоит отметить, что для мониторинга состояния объектов используется система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, где фиксируются замечания для устранения. Также обсуждается ремонт открытого пешеходного перехода на станции Одинцово и возможность установки навесов. Ведется работа по запрету новых торговых объектов и осмотру уже установленных.

Также продолжается работа по запрету размещения новых торговых объектов на территории станции. Администрация совместно с представителями железной дороги повторно осмотрит установленные нестационарные торговые объекты, смонтированные без соблюдения требований пожарной безопасности, дорожного движения и внешнего облика города.

Одинцово РЖД Благоустройство
14 февраля 2025, 18:53
Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый
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Депутат Совета Богородского округа Олег Волянский в рамках рабочей поездки посетил клуб каратэ «Midorikan» в Доме культуры поселка Зеленый. Депутат подчеркнул, что спорт помогает формировать характер юных воспитанников.

Экипировку для соревнований юным спортсменам приобрели депутат Совета Богородского округа Олег Волянский вместе с руководителем Артемом Тимофеевым. Воспитанники показали отличные результаты на прошедших турнирах.

«Приятно видеть увлеченные лица ребят, которые с полной самоотдачей вовлечены в тренировочный процесс. Помогая клубу, понимаешь, что непосредственно участвуешь в формировании правильного и крепкого характера ребят, будущего нашей Родины», - отметил депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Волянский.

Школа каратэ работает с 2021 года и является членом Всемирной Федерации каратэ. Участники получают спортивную подготовку WKF, включая все аспекты спортивного и традиционного каратэ. Каждый ребенок принимает участие в чемпионатах, после которых повышает свой уровень.

Спортсмены Дети Депутаты Богородский
14 февраля 2025, 18:52
Женская команда из Домодедова победила на всероссийском турнире по мини-футболу
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В Нижегородской области завершился футбольный турнир «Зимний кубок 2025» по мини-футболу среди женских любительских команд. Состязания собрали на спортивной базе Emerald 13 клубов из разных регионов страны. Победу в турнире одержала команда «Авангард» из Домодедова.

Женская любительская футбольная команда «Авангард» представила на соревнованиях Московскую область. Готовила девушек к турниру тренер и основатель клуба Карина Шаповалова.

Состязания провели в формате 4 1 по упрощенным правилам мини-футбола. Участников поделили на две лиги: «Золотую» и «Серебряную». Первое место в «Серебряной лиге» заняла команда ФМ «Павлово». Среди футболисток «Золотой лиги» лучшим стал клуб «Авангард» из Домодедова.

«Поздравляем „супермам“ с новой победой! Желаем не останавливаться на достигнутом», - поздравила футболисток администрация городского округа Домодедово.

Футбол Город Домодедово
14 февраля 2025, 18:51
Разлив сточных вод устранили в Звенигороде
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Излитие сточных вод с очистных сооружений устранили в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Это событие обсудили на планерке Одинцовского округа. 

Проблема возникла 2 февраля из-за засора трубы, что привело к сбросу сточных вод в Москву-реку. Специалисты «Одинцовской теплосети» устранили засор с помощью техники и вручную прочистили сооружения. Основной причиной забивки стали длинноволокнистые материалы и остатки тканей. Стоит отметить, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем разработан план весенних работ, включая промывку труб и восстановление колодца. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил важность проверки оборудования. Регулярный мониторинг качества сточных вод показывает небольшие превышения по азоту и фосфатам, другие показатели соответствуют нормам. Последний отбор проб из реки Москва был выполнен 10 февраля.

Одинцово Ремонтные работы Экология

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