19 апреля 2024, 21:22

Турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных» пройдет в Лобне

Unsplash
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Во Дворце спорта «Лобня» состоится XII турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных». Его приурочат к победе в Великой Отечественной войне.

Организатором соревнований выступает клуб дзюдо «БрандКом-Мастерс» при поддержке администрации города, комитета по физической культуре и спорту, а также Лобненского фонда развития спорта и БрандКом Групп.

Турнир пройдет 27 апреля, а начало запланировано на 11:00.

Напомним, Дворец спорта «Лобня» находится на улице Ленина, 65.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня Патриотизм
19 апреля 2024, 21:49
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Лобне
Медиасток.рф
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В Лобне состоялась очередная торжественная церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что очень рада, что смогла лично поздравить школьников с этим праздничным событием.

«Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», - отметила глава.

В городском округе, по достижению 14 лет, каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня Школьники
19 апреля 2024, 21:47
Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье
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Семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО провели в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки». В мероприятии приняли участие представители регионального аппарата Уполномоченного по правам человека, правового управления губернатора Подмосковья, адвокаты и нотариусы Московской области и другие представители организаций и ведомств.

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», - рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выплаты в России Ветераны Семья Военные
19 апреля 2024, 21:34
Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре
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В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.

Недавно акция прошла в детской школе искусств. В ней приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались довольны качеством блюд и чистотой в обеденном зале.

Стоит отметить, что все предложения, пожелания и замечания родителям предлагают оставить в специальном журнале. Принять участие в проекте может каждый желающий, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Истра
19 апреля 2024, 21:34
Детский сад № 46 в поселке Глебовский отремонтируют к июлю
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Детский сад построили в 1987 году и требует серьезной перезагрузки. О проблеме жители говорили на «выездных администрациях» прошлого года. Вопрос был взят в проработку и в ходе реализации госпрограммы комплексно обновляется.

Кроме этого, за счет перепланировки внутренних помещений увеличат количество групп. Завершение капитального ремонта дошкольного учреждения запланировано на июль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На данный момент практически полностью завершены демонтажные работы, специалисты меняют кровельное покрытие и делают стяжку пола. По итогу в здании полностью заменят все инженерные системы, обустроят пищеблок, утеплят фасад и проведут благоустройство территории.

Истра Детские сады Ремонтные работы

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