Турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных» пройдет в Лобне

В Лобне состоялась очередная торжественная церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что очень рада, что смогла лично поздравить школьников с этим праздничным событием.

«Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», - отметила глава.

В городском округе, по достижению 14 лет, каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

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