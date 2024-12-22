22 декабря 2024, 13:13

Турнир по дзюдо ко дню рождения спортшколы «Союз» прошел в Дзержинском

Unsplash
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В Дзержинском прошел турнир по дзюдо, посвященный 47-летию спортивной школы «Союз». В нем приняли участие более 100 спортсменов из 16 городов России.

Соревнования проходят в декабре ежегодно.

«Мы приближаемся к полувековому юбилею. Основатель нашей школы Александр Николаевич Волос - мне посчастливилось быть его воспитанником. Конечно, те традиции, которые они заложили, мы стараемся приумножать», - сказал директор спортивной школы Виктор Худяков.

«Союз» - это школа олимпийского резерва, взрастившая не одно поколение спортсменов, многие из которых достигли больших успехов в различных сферах деятельности. Традиционно в декабрьских соревнованиях борцам, которые повысили свою квалификацию, подвязывают пояса.

За время существования школы здесь воспитали 55 мастеров спорта по самбо и дзюдо. Еще один почетный знак и удостоверение мастера спорта по самбо вручили на торжественной линейке Ксении Макаровой.

«Я выигрывала Россию, была призером России. Во взрослом возрасте, так как вернулась недавно, до этих титулов еще не дошли. Но мы будем над этим работать обязательно», - уточнила мастер спорта по дзюдо Ксения Макарова.

В турнире приняли участие борцы до 15 лет в 18 весовых категориях. Поединки длились по три минуты. Задача каждого борца - бросить соперника на спину или на бок. Победу также можно получить болевым приемом или броском.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и ценные призы от спонсоров и организаторов.

Дзержинский
22 декабря 2024, 13:22
Баскетболисты из Можайска победили на первенстве Московской области
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Можайские баскетболисты одержали две победы в первенстве Московской области. Соперниками стали спортсмены из Ступина.

Две сборные из Можайска показали профессионализм в игре. Команда юниоров 2010 года рождения сыграла с командой из Ступина. Они победили со счетом 79:47. Ребята в течение всех четырех матчей удерживали преимущество. В игре выделились центровой Александр Пискарев, который набрал 46 очков. Разыгрывающие Максим Базин и Владислав Колпаков стали лучшими в передачах и комбинациях, а тяжелый форвард Владислав Дьяченко метко закинул мяч, и команда вырвалась вперед.

Сборная юношей до 2012 года рождения постепенно увеличивала разрыв. Ребята завершили матч со счетом 81:57. Лучшим снайпером стал Азамзода Муртазо. Он набрал 38 очков, в том числе с помощью трехочкового броска.

Успешно выступили и девушки-баскетболистки. Они заняли четвертое место на первенстве в Наро-Фоминске, а лучшим полузащитником стала Анфиса Мамонтова.

Можайск
22 декабря 2024, 12:06
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
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Муниципальные депутаты в Химках организовали праздник двора для детей и взрослых. Новогодние елки прошли на проспекте Мельникова у домов № 5к1 и № 5к2, а также на территории школы № 14.

Праздник на проспекте Мельникова организовали депутаты Надежда Смирнова и Артур Каримов. Для жителей подготовили анимационные программы. Сотни детей и взрослых получили сладкие подарки.

«Очень важно окружить заботой и вниманием наших жителей и подарить им новогоднее настроение. Дедушка Мороз и его помощница Снегурочка водили хороводы и устраивали конкурсы», - сказал Артур Каримов.

Праздничная елка также прошла на территории школы № 14. Депутат Надежда Смирнова поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Приятно видеть, что взрослые подхватили этот праздничный настрой и тоже танцевали с детками. Это стало традицией ежегодно проводить подобные мероприятия, чтобы с хорошим настроением идти в Новый год», - поделилась Надежда Смирнова.

Депутат Юлия Мамай напомнила, что подобные праздники стали в Химках доброй традицией. Для жителей выступают аниматоры, артисты и творческие коллективы, а горожане участвуют в играх и знакомятся с соседями.

Дети Химки Депутаты
22 декабря 2024, 11:44
Всероссийская конференция по изучению фольклора прошла в Химках
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В Химках прошла II Всероссийская научно-практическая конференция-конкурс «Молодежь. Фольклор. Наука». Мероприятие провели на базе кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры.

Представили вузов культуры и искусств из Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Минска, других городов России и зарубежья приняли участие в мероприятии.

Более 30 студентов, бакалавров, магистров и аспирантов выступили с докладами по различным тематикам. Молодежь изучала традиционные формы фольклора и его современные интерпретации в музыке, театре или танце. В состав жюри вошли профессора и заведующий кафедрой народно-певческого искусства Государственного института культуры.

Организаторы уверены, что конференция стала поводом для обмена мнениями и опытом.

Ранее в Московском государственном институте культуры прошел конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая». Организаторы стремились укрепить связи между странами.

Химки
22 декабря 2024, 10:50
Митинг ко дню освобождения от захватчиков прошел в деревне Судниково
МБУ «Спасская ЦКС «Созвездие»
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В деревне Судниково Волоколамского округа отметили годовщину освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Торжественный митинг прошел на Аллее Памяти.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в ходе битвы под Москвой. Советской армии удалось отбить немецких захватчиков от границ столицы. Одним из первых освобожденных населенных пунктов стала деревня Судниково.

Память защитников почтили дети, молодежь и ветераны.

«Мы стоим у братского захоронения. Здесь покоятся люди разных возрастов, мест рождения, национальностей, званий, красноармейцы и партизаны. Мы низко кланяемся тем, кто принес счастье свободы в деревню Судниково. Светлая им память», - сказал заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко.

Участники мероприятия возложили к подножию памятника венок и живые цветы.

Волоколамск

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