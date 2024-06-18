Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

Соревнования организовали местное отделение «Молодой гвардии» и молодежный центр «Возрождение» в рамках проекта «Гвардейская машина». На поле встретились участники в возрасте от 14 до 42 лет.

«Этот турнир проводится раз в месяц в течение всего лета. Наша основная цель - занять молодежь и приобщить ее к спорту», - отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Победу одержала команда «Песчаный карьер» из микрорайона ЦМИС. Второе место заняла команда No Name из Зеленограда. Третье место досталось команде «Supsun Салют» из микрорайона Тимоново. Все участники получили подарки и грамоты от организаторов.

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