13 июля 2024, 09:01

Турнир по боулингу для инвалидов пройдет в Балашихе

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Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов встретился с председателем Железнодорожной городской организации Всероссийского общества инвалидов Светланой Терехиной. В ближайшее время они решили организовать турнир по боулингу среди инвалидов в Балашихе.

Также на встрече поговорили о важности таких мероприятий и обсудили задачи, которые стоят перед обществом инвалидов.

«Считаю, что такие мероприятия очень важны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают социализироваться, найти новых друзей, а также получить заряд положительных эмоций» - подчеркнул депутат Тарас Ефимов.

Железнодорожная городская организация Всероссийского общества инвалидов защищает права и интересы людей с ограниченными возможностями, обеспечивает их медицинской техникой и лекарствами, помогает освоиться в социуме.

Реабилитационный центр для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде осенью. Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , благодаря чему центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

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Инвалиды Балашиха
13 июля 2024, 08:41
Глава Солнечногорска вручил жилищные сертификаты двум детям-сиротам
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Сертификаты на жилье получили в Солнечногорске два юных жителя из числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Такая мера поддержки — часть программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе с депутатом округа Ларисой Борисовой торжественно вручили жилищные свидетельства Анне и Артему. За 2024 год это уже пятый и шестой по счету документ. Благодаря государственной программе ребята выберут для себя квартиру на территории Подмосковья.

«Очень приятно, что при возможности купить жилье на всей территории области, каждый выбрал для жизни именно Солнечногорск. Желаю нашим юным жителям мечтать о важном и реализовывать свой потенциал, мы всегда рядом! Отмечу, что до конца года предоставим возможность переехать в новую квартиру еще шести детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей», - рассказал руководитель муниципалитета Константин Михальков.

Получить жилищный сертификат в Московской области могут дети старше 18 лет. В остальных регионах России сертификаты выдают сиротам только по достижении 23 лет.

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Солнечногорск Недвижимость Сироты
13 июля 2024, 08:14
Более 400 студентов выпустил Институт культуры в Химках в 2024 году
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Выпускной вечер прошел в Московском государственном институте культуры в Химках. Более 400 студентов получили дипломы, из них 130 человек закончили заведение с отличием.

Институт культуры выпустил журналистов, специалистов теле-, кино- и фотоискусства, художников анимации, лингвистов и дизайнеров.

«Пусть те трудности, которые были преодолены вами, будут самыми максимальными, а впереди только удача, успех, достижения и процветание. Желаю добиваться тех целей, которые вы поставили перед собой, не бояться препятствий и быть уверенными в своих силах», - поздравил студентов проректор по административно-хозяйственной деятельности и цифровому развитию Московского государственного института культуры Андрей Попов.

Торжественно вручили дипломы и выпускникам театрально-режиссерского факультета. Преподавали ребятам заслуженные деятели культуры и искусства, народные артисты России.

Заведению в этом году исполнилось 94 года. Всего в вузе работают 52 направления подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Выпускные Химки Студенты
13 июля 2024, 07:54
Еще четыре компании вошли в состав Торгово-промышленной палаты Балашихи
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Итоги седьмого фестиваля бизнеса подвели предприниматели Балашихи на заседании в торгово-промышленной палате. К списку членов палаты присоединились четыре организации, три компании из состава вышли.

Так, новым резидентом палаты стала организация «Аскон-Металл», которая выпускает стальные трубы и обечайки. Производство расположено на Носовихинском шоссе. Руководство «Аскон-Металл» считает, что членство в Торгово-промышленной палате Балашихи поможет компании развиваться быстрее.

«Мы работаем с толщиной стенки 4-50 миллиметров и с диаметрами изделий от 460 до 2 700 миллиметров. Наша компания поставляет корпусы для дальнейшей обработки, например, на сушильные барабаны. У нас закупают детали, которые потом используют для дальнейшей переработки изделий под ключ. Мы стараемся роботизировать производственные процессы, оборудование, потому что это исключает ошибки, человеческий фактор», - рассказала генеральный директор и учредитель компании «Аскон-Металл» Ирина Кононенко.

На встрече также выбрали председателя комитета по экологии и природопользованию при Балашихинской торгово-промышленной палате. Им стал гендиректор компании «Экорешения» Алексей Корчуганов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Балашиха
13 июля 2024, 07:23
Выездной прием администрации Химок провели в микрорайоне Подрезково
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Выездная встреча жителей Химок с сотрудниками администрации прошла в микрорайоне Подрезково. На мероприятии обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства территорий, социальной поддержки населения.

Более 40 обращений от горожан рассмотрели специалисты ведомств.

Так, житель микрорайона Игорь Мальцев попросил навести порядок в придомовой территории.

«Я обратился по поводу благоустройства тротуаров и пешеходных дорожек возле дома. Специалисты приняли мое обращение, мы все обсудили. Очень надеюсь, что к работам приступят совсем скоро. Такой формат встреч мне понравился, можно решить все проблемы практически возле дома», - рассказал Игорь Мальцев.

Всего в Химках с начала года прошло 28 выездных встреч горожан с представителями администрации. Следующая встреча состоится в Старых Химках. Она пройдет в школе № 30 с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее Андрей Воробьев встретился со старостами нескольких муниципалитетов Подмосковья. Это была уже второе расширенное собрание с его участием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки

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