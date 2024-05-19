19 мая 2024, 16:37

Турнир по боксу памяти Островерхова прошел в Люберцах

Телеканал «360»
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Традиционные соревнования памяти В. А. Островерхова прошли в Люберцах. Участие в них приняли более 120 юных спортсменов из 14 регионов России. Люберцы представил 21 боксер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Участниками стали турнира стали кадеты, воспитанники школ-интернатов и учащиеся общеобразовательных организаций. Первый турнир, посвященный памяти Виталия Островерхова, состоялся 7 ноября 1995 года, спустя полгода после его смерти. Организовали его люберецкие боксеры на свои средства. С тех пор этот турнир стал ежегодной традицией. За боями наблюдала почетная гостья турнира Светлана Островерхова.

Светлана Островерхова поблагодарила организаторов соревнований и отметила, что турнир помогает воспитывать у детей патриотизм.

Исполнительный директор Федерации бокса Московской области Рафаэль Рагимов подчеркнул, что любые турниры городского и областного масштаба, это, в первую очередь, популяризация того вида спорта, по которому они проводятся. В данном случае - это бокс.

Многие спортсмены выполнили разряды и получили памятные призы.

Спортсмены Люберцы Бокс
19 мая 2024, 15:47
Андрей Воробьев пожелал телеканалу «360» не останавливаться и принимать вызовы
Пресс-служба губернатора Московской области
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Узнаваемость телеканала «360» давно вышла за пределы столичного региона, что служит важным показателем успеха. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил телеканал с юбилеем.

Ровно 10 лет назад телеканал «360» впервые вышел в эфир - тогда перед молодой командой стояли амбициозные задачи. За эти годы не раз менялись тренды, привычки в потреблении контента среди зрителей и пользователей Сети. Росло число конкурентов, поэтому всегда было важно не отставать.

«Отдельная и особая благодарность гендиректору ВГТРК Олегу Борисовичу Добродееву, который тогда, в 2014-м году, помог нам запустить „360“. Желаю большой команде телеканала не останавливаться, осваивать новые технологии и принимать вызовы!» - написал Воробьев.

Ранее Воробьев дал старт масштабным соревнованиям по хоккею в Красногорске. Там начался «Кубок Юнисон» среди сильнейших детских команд России и Белоруссии.

Журналистика Андрей Воробьев Россия Телевидение
19 мая 2024, 12:20
Джазовый концерт прошел в Звенигороде в «Ночь музеев»
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«Ночь музеев» прошла в Звенигороде. Более 200 гостей и жителей города посетили Манеж и Саввино-Сторожевский православный ставропигиальный мужской монастырь, а также послушали джазовый концерт.

Гости узнали об основателе монастыря - преподобном Савве Сторожевском, о русских художниках, приезжавших писать свои картины в эти места, а также о подвиге русских воинов 1812 года.

В звенигородском Манеже посетители поучаствовали в развлекательной программе, которая прошла на площадке выставки «Простые радости».

А вечером в выставочном зале Манежа состоялся концерт джазовой музыки. Пианист-виртуоз Эльмар Сафаралиев исполнил для поклонников джаза известные композиции. Исполнитель долгое время жил и работал за границей - в Турции, Испании, Швейцарии, Германии, а три года назад он переехал в Звенигород. Как рассказал Эльмар Сафаралиев, 15 лет назад он впервые приехал в Звенигород на гастроли и с первого взгляда влюбился в этот город.

«Мои дети - не любители классической и джазовой музыки, но, к моему удивлению, им очень понравились композиции, которые исполнил Эльмар Сафаралиев. Я тоже осталась под впечатлением от концертной программы и от обаяния артиста», - поделилась впечатлениями от концерта жительница Звенигорода Анна Краева.

Она добавила, что прошедшая «Ночь музеев» запомнится жителям и гостям города надолго.

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Музеи Концерты Музыка
18 мая 2024, 22:42
Команда из Егорьевска победила на футбольном турнире в Сочи
Министерство социального развития Московской области
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Воспитанники егорьевского семейного центра «Преображение» победили на Всероссийском турнире по футболу в Сочи. Соперниками игроков стали 16 команд из разных регионов России.

«Участие в таких соревнованиях позволяет ребятам из социальных учреждений проявить свой талант и получить признание за свои достижения. Кроме того, это помогает им социализироваться, находить новых друзей и получать ценный опыт работы в команде», - рассказал заместитель директора семейного центра «Преображение» Олег Орешкин.

Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, ребята выиграли главный приз - поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 игроки команды «Спарта» пройдут обучение по методике легендарного российского клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Сочи Футбол Егорьевск
18 мая 2024, 21:59
Историческое архитектурное здание отреставрируют в Коломне
Unsplash
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В Коломне отреставрируют дом № 106 на улице Гражданской. Здание построено в начале 20 века и признано объектом культурного наследия.

Ранее строение было усадьбой купцов Шапошников. На памятнике сохранились карнизы, подоконники и пояс, сделанные из белого камня, что свидетельствует о классическом образце купечества.

Исполнительный директор компании-подрядчика Алексей Лаврентьев отметил, что сохранение исторической памяти является важной частью реставрационной программы фонда капитального ремонта Московской области.

Кроме фасада в порядок приведут еще и входную группу, заменят двери и установят козырек.

Помимо дома № 106 на улице Гражданской, в этом году, в городском округе отремонтируют 37 многоквартирных домов, четыре из которых объекты культурного наследия.

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Коломна Памятники Реставрация Архитектура

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