Турнир по боксу памяти Островерхова прошел в Люберцах

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Участниками стали турнира стали кадеты, воспитанники школ-интернатов и учащиеся общеобразовательных организаций. Первый турнир, посвященный памяти Виталия Островерхова, состоялся 7 ноября 1995 года, спустя полгода после его смерти. Организовали его люберецкие боксеры на свои средства. С тех пор этот турнир стал ежегодной традицией. За боями наблюдала почетная гостья турнира Светлана Островерхова.

Светлана Островерхова поблагодарила организаторов соревнований и отметила, что турнир помогает воспитывать у детей патриотизм.

Исполнительный директор Федерации бокса Московской области Рафаэль Рагимов подчеркнул, что любые турниры городского и областного масштаба, это, в первую очередь, популяризация того вида спорта, по которому они проводятся. В данном случае - это бокс.

Многие спортсмены выполнили разряды и получили памятные призы.