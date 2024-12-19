19 декабря 2024, 14:45

Турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье

Министерство образования МО
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Региональный турнир по беспилотным авиационным системам «На крыльях мечты» прошел на базе Техникума имени Королева. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Московской области, Центр развития профессионального образования КУРО и сам техникум.

Турнир стал частью Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», который входит в рамки национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его цель заключается в привлечении молодежи к научно-техническому творчеству, содействии развитию инновационных проектов и популяризации инженерного образования.

С начала учебного года в Подмосковье в рамках проекта «Кадры для БАС» открыты объединения дополнительного образования на базе 19 школ и одного колледжа, где реализуются 26 образовательных программ, связанных с беспилотными авиационными системами.

В турнире приняли участие 17 команд из различных школ и колледжей области. Участники продемонстрировали свои навыки в шести номинациях, включая скоростное пилотирование, теоретические тесты и творческие задания.

Победителями турнира стали студенты МЦК - Техникума имени Королева и команда «Авиатор» из школы № 10 города Жуковский.

В пресс-службе Министерства образования Подмосковья подчеркнули, что турнир стал значимым шагом в популяризации высокотехнологичных профессий и беспилотных авиационных систем среди молодежи.

Школы Молодежь Студенты Королев Образование
19 декабря 2024, 15:06
Курсанты из Фрязина выступили на международном Кремлевском балу
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Кремлевский благотворительный бал прошел в Гостином дворе в Москве. Участниками стали кадеты из разных регионов России и других стран. В том числе в нем поучаствовали ребята из городского округа Фрязино Московской области.

Кадеты готовились к балу несколько месяцев. Фрязино на мероприятии представили школьники из кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Они исполнили полонез, вальс, краковяк и другие классические танцы. В рамках торжественной части перед ними выступили почетные гости.

В зале играла живая музыка, все выступления проходили под нее. Участники были одеты в элегантные наряды.

Отметим, что школьники из Фрязина регулярно принимают участие в мероприятиях различного уровня, занимают первые места на конкурсах и фестивалях спортивной, культурной и развлекательной направленности.

Дети Фрязино
19 декабря 2024, 15:06
Ново-Федоровскую церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево
Главное управление культурного наследия Московской области
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Ново-Федоровскуь церковь отреставрировали в селе Старое Бобренево в Коломне. Строители укрепили основные элементы здания, провели отделку помещений и приспособили здание под современные нужды.

Ново-Федоровская церковь входит в состав Бобренева монастыря, который был построен в период с 17 по 18 век.

Как рассказали в управлении культурного наследия, специалисты усилили конструкции здания, отреставрировали кладку, восстановили отделку и декоративные элементы, а также приспособили церковь для современного использования.

В 1858 года строителем монастыря стал иеромонах Феоктист, которые в короткие сроки построит новый храм на месте руин Входо-Иерусалимской церкви. Его назвали в честь Федоровской иконы Бажией Матери.

Храм имел боковые приделы Сергия Радонежского и Дмитрия Донского, а в 1941 году к нему пристроили западную паперть с верхним помещением ризницы.

Коломна Памятники Ремонтные работы Архитектура
19 декабря 2024, 14:46
Регоператор Ногинского кластера установил еще 200 контейнерных баков
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Региональный оператор Ногинского кластера установил еще 208 современных баков на контейнерных площадках взамен старых. Объем контейнеров достигает 1,1 кубического метра, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ежедневно компания обслуживает свыше 1,7 миллиона человек в 12 округах. Регоператор отвечает за состояние трех тысяч контейнерных площадок, включая те, что предназначены для раздельного сбора отходов. Отмечается, что поддержание их нормативного состояние - одна из приоритетных задач компании.

Напомним, замену и ремонт баков проводят по заявкам жителей, а также в соответствии с планом-графиком. Все емкости соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета отходов по территории, а также оборудованы колесами для удобной транспортировки.

ЖКХ
19 декабря 2024, 14:22
Еще 23 школьникам вручили первые паспорта в Дмитрове
Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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В Центральном дворце культуры «Созвездие» состоялось торжественное вручение паспортов 23 юным жителям Дмитровского округа, которым исполнилось 14 лет. Этот важный момент стал началом нового этапа жизни для ребят.

Церемония прошла в праздничной атмосфере, куда пригласили родных и друзей подростков. Паспорта юным гражданам вручала Наталья Мутовкина, директор Центрального дома культуры «Созвездие» и заслуженный работник культуры Московской области.

Помимо главного документа, ребята получили памятные подарки - брендированные обложки для паспортов и поздравления от Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что получение паспорта - это важный шаг во взрослую жизнь, когда ребята начинают осознавать свою ответственность перед страной.

Этот день запомнится молодым гражданам не только как момент получения паспорта, но и как начало нового этапа в жизни каждого из них.

Паспорта Дмитров

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