Турнир по беспилотным авиационным системам прошел в Подмосковье

Турнир стал частью Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», который входит в рамки национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Его цель заключается в привлечении молодежи к научно-техническому творчеству, содействии развитию инновационных проектов и популяризации инженерного образования.

С начала учебного года в Подмосковье в рамках проекта «Кадры для БАС» открыты объединения дополнительного образования на базе 19 школ и одного колледжа, где реализуются 26 образовательных программ, связанных с беспилотными авиационными системами.

В турнире приняли участие 17 команд из различных школ и колледжей области. Участники продемонстрировали свои навыки в шести номинациях, включая скоростное пилотирование, теоретические тесты и творческие задания.

Победителями турнира стали студенты МЦК - Техникума имени Королева и команда «Авиатор» из школы № 10 города Жуковский.

В пресс-службе Министерства образования Подмосковья подчеркнули, что турнир стал значимым шагом в популяризации высокотехнологичных профессий и беспилотных авиационных систем среди молодежи.