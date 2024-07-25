Турнир на Кубок Александра Овечкина | Ovi Cup пройдет в Мытищах 10 августа

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на лед выйдут капитаны - Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов, а также Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие именитые хоккеисты.

После гала-матча на льду сразятся юные спортсмены, а Александр Овечкин лично вручит победителям главный трофей - переходящий кубок.

В завершающий день соревнований пройдет и киберспортивный турнир по хоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом один миллион рублей.

В ведомстве напомнили, что Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Подмосковье с 2018 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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