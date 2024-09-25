Турнир «Кубок футбольных мам» прошел в Шатуре
Турнир по футболу среди мам прошел в Одинцове на стадионе «Центральный». Участие в соревнованиях принимали 14 команд со всего Подмосковья.
Чтобы подготовиться к матчу, перед началом турнира игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Софья Полетаева, Ульяна Смирнова и Ульяна Ермолаева провели для участниц разминку.
«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов», - сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».
Победителями «Бриллиантовой лиги» стала команда «Мамазонки» из Мытищ. В «Платиновой лиге» оказались «Футбольные мамы Москвы-1», а «Кубок Надежды» завоевали «Мамы Ястребов» из Серпухова.
Отметим, что соревнования на «Кубок футбольных мам» проводят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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