31 января 2025, 11:07

Туристский конкурс по вязанию узлов прошел в Мытищах

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Ежегодный конкурс вязания узлов «Три восьмерки» прошел в детско-юношеском центре «Галактика» в Мытищах. В нем приняли участие 140 школьников.

Конкурс - возможность продемонстрировать навыки и повидаться с ребятами, которые также увлечены туризмом.

В мероприятии приняли участие 23 команды из образовательных и общественных организаций в Мытищах. Юных туристов поделили на две возрастные группы от семи до 17 лет.

Вязание узлов - необходимое и полезное умение. Оно пригождается в жизни, развивает внимание и наблюдательность, зрительную память и другие полезные качества.

Все команды успешно справились, продемонстрировав скорость и мастерство.

Мытищи конкурсы
31 января 2025, 12:28
Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи
Координационный центр паллиативной помощи Московской области
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Жителям Подмосковья напомнили о работе центров паллиативной помощи. Всего в регионе 37 таких кабинетов, которые работают при поликлиниках.

Пациента включают в регистр паллиативной помощи по решению терапевта и других специалистов на основании врачебной комиссии. Они оформляют необходимую документацию и передают ее в профильные отделения.

Выездные патронажные службы работают на базе 20 отделений паллиативной помощи. Специалисты посещают пациентов на дому, чтобы провели осмотр и скорректировать лечение.

«Можно записаться в 37 кабинета паллиативной помощи, которые находятся при поликлиниках. А через портал в них открыта самозапись», - добавила сотрудница координационного центра паллиативной помощи Ирина Аристархова.

Горячая линия паллиативной помощи работает в Подмосковье по телефону 7 (498) 683-83-83.

Больницы Врачи
31 января 2025, 12:26
Депутаты Лосино-Петровского приняли участие в обсуждении транспортных вопросов
Пресс-служба администрации Лосино-Петровского г.о.
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Открытая трибуна была посвящена качеству транспортного обслуживания и общественному контроля в сфере пассажирских перевозок. Мероприятие провел глава Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В президиуме выступали вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев и заместитель главы правительства региона Алексей Грежик. В обсуждении приняли участие представители совета депутатов Лосино-Петровского округа и активные жители муниципалитета, которые задавали много вопросов.

Большое количество обращений жителей Лосино-Петровского округа было связано с нехваткой общественного транспорта, как, например, на маршруте № 362, где, по мнению горожан, очень нужны дополнительные автобусы. Владимир Локтев сообщил, что по просьбам жителей маршруты 886, 23, 71 и 362 в Лосино-Петровском округе усилят с 1 июня текущего года. В настоящее время также решается вопрос с транспортно-пересадочным узлом, его проектирование завершат в 2025 году, после чего начнется строительство объекта.

Председатель Московской областной думы подчеркнул, что для изменения любой волнующей жителей ситуации необходимы совместные усилия депутатов, местных властей и общественной палаты.

Депутаты Автобусы Лосино-Петровский
31 января 2025, 11:47
Около 49 тысяч ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье с начала января
Минтранс Московской области
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Темпы ямочного ремонта нарастили в Подмосковье. Из-за частых колебаний температуры и переменчивой погоды покрытие на дорогах местами повредилось, а благодаря теплу специалисты смогли раньше начать работы.

С начала года дорожники уже отремонтировали около 49 тысяч ям. Из них 26 тысяч - на региональной сети, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. За прошлую неделю отремонтировали семь тысяч ям на региональной и восемь тысяч на муниципальной сети. А на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тысяч дефектов на региональных дорогах, а 12 тысяч - на муниципальных», - добавили в ведомстве.

Прошлой зимой из-за сильных осадков и устойчивой минусовой температуры на дорогах образовалось гораздо меньше ям. В прошлом январе специалисты устранили около четырех тысяч дефектов.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, выявляя места, где необходимо провести ремонт.

Дороги Ремонтные работы
31 января 2025, 11:43
Два детских сада капитально отремонтируют в Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Капитальный ремонт в рамках президентской программы продолжается в двух дошкольных образовательных учреждениях городского округа. После выполнения работ здания будут соответствовать самым современным требованиям.

Дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный построено в 1986 году. Специалисты выполняют демонтаж полов, стен и перегородок, а через неделю приступят к установке новой кровли. Затем начнутся монтаж наливного пола и устройство стяжек и перегородок, после чего строители займутся прокладкой инженерных коммуникаций.

После ремонта здание значительно преобразится. Будут обновлены его фасад и окружающая территория, выполнена перепланировка внутренних помещений, установят системы видеонаблюдения и сигнализации.

За 55 лет со дня постройки дошкольное отделение Пролетарской школы в деревне Васильевское ни разу капитально не ремонтировали. Детский сад полностью модернизируют. Будут обновлены фасад, кровля и входные группы, музыкальный зал, пищевой и медицинский блоки. Масштабные преобразования ждут и территорию садика: там установят новое ограждение и освещение.

Серпухов Детские сады Ремонтные работы

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