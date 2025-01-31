Туристский конкурс по вязанию узлов прошел в Мытищах

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Конкурс - возможность продемонстрировать навыки и повидаться с ребятами, которые также увлечены туризмом.

В мероприятии приняли участие 23 команды из образовательных и общественных организаций в Мытищах. Юных туристов поделили на две возрастные группы от семи до 17 лет.

Вязание узлов - необходимое и полезное умение. Оно пригождается в жизни, развивает внимание и наблюдательность, зрительную память и другие полезные качества.

Все команды успешно справились, продемонстрировав скорость и мастерство.