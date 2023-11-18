18 ноября 2023, 04:00

Туристический поток в Зарайск увеличился до 250 тысяч человек за пять лет

Министерство благоустройства Московской области
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С 2018 по 2023 годы количество туристов в Зарайске увеличилось со 130 тысяч человек до 250 тысяч. Городской округ стал более привлекательным благодаря преображениям общественных зон, сообщили в Минблаге Подмосковья.

Например, за эти годы в Зарайске благоустроили площадь Революции, Красноармейскую улицу, Беспятовскую рощу, парковые зоны, сквер у ДК, а также улицы Советскую и Октябрьскую. В этом году обновили Музейную улицу, площадь рядом с Зарайским кремлем и набережную реки Осетр.

«Наблюдаемый рост туристического потока в Зарайске со 130 тысяч в 2018 году до более чем 250 тысяч в 2022 году подтверждает, что инвестиции в благоустройство являются не только улучшением качества жизни горожан, но и стимулом для экономического роста региона», - сообщил министр благоустройства Подмосковья, Михаил Хайкин.

Улица Красноармейская, площадь Торговых рядов и набережная реки Осетр выбрали на конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Благоустройство Зарайск
18 ноября 2023, 02:00
Будущая медсестра из подмосковного колледжа стала «Студентом года»
Министерство образования МО
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В Красногорске определили студента года. Титул достался будущей медсестре Елизавете Герасимовой — студентке четвертого курса Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

В финал вышли еще пять студентов. Это Ксения Смирнова из Красногорского колледжа, Алексей Кива из РАНХиГС, Анастасия Суина из педагогического колледжа «Мир знаний» и Александра Нечаева из Красногорского экономико-правового техникума.

«Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся учебных организаций. В первую очередь, его задачей является активизация участия студентов в общественной, творческой, спортивно-массовой и волонтерской деятельности», - сообщил замначальника управления и начальник отдела молодежи Анастасия Муринец.

Конкурс состоял из трех этапов. Это «Визитная карточка», «Мы вместе» и «Яркая страница студенческой жизни».

«Уже на первом курсе нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями - это COVID-19. Мы как добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, болеющим или находящимся на самоизоляции людям», - подчеркнула победительница.

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Студенты
17 ноября 2023, 23:51
Ученики школы № 5 в Солнечногорске стали участниками урока боевой славы
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В школе № 5 в Солнечногорске состоялся урок боевой славы. Его организовало представитель движениа «Боевое братство» и полковник запаса Геннадий Ефимов. В мероприятии поучаствовали свыше 50 детей.

«Во время урока в формате открытого диалога ученикам рассказали о значимости воинского долга, о важности понимания истории своей страны и своего города», - сообщили в местной администрации.

Ефимов заявил, что знание истории народа является основой патриотизма Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Школьники
17 ноября 2023, 23:47
Жителям Солнечногорска напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности
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Жителям Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгораний. Это неосторожное обращение с огнем, электроприборами, обогревателями и печами, особенно в частном секторе.

Электроприборы следует подключать напрямую без удлинителей и не перегружать сеть. При неисправности оборудования его нельзя использовать.

«Неисправная печь может стать причиной пожара. необходимо периодически тщательно осматривать корпус и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи также следует удалять. Не оставляйте растопленные печи без присмотра», - уточнили в администрации муниципалитета.

С начала года в городском округе произошло 484 пожара. В них погибли 13 человек, пострадали столько же. Одним из последних происшествий стал пожар в частном доме в деревне Есипово, где погиб мужчина.

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Спасатели Солнечногорск
17 ноября 2023, 23:40
Школьникам Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности
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Ученики Алабушевской школы и «Лесных озер» в Солнечногорске поучаствовали в беседе-викторине на тему пожарной безопасности. Ее провел инспектор отделения профилактики пожаров.

Школьники учебного заведения «Лесные озера» разгадывали загадки, участвовали в тематических играх и по смотрели мультфильм о поведении при пожаре.

«Такие мероприятия в школах округа проводятся регулярно. Основная их цель - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности», - сообщил замглавы городского округа Николай Минаев.

Для учащихся Алабушевской школы провели экскурсию в пожарную часть. Ребятам показали комнату отдыха, диспетчерскую, гараж и познакомили со спецтехникой.

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Солнечногорск Школьники

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