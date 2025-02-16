Туристический фестиваль «Тепло» прошел в Серпухове

Для посетителей организовали зону фудкортов с горячим чаем и красочными фотозонами, а также яркое фаер-шоу.

Особое внимание на празднике уделили конкурсам, среди которых «Зима в Серпухове 2025», оригинальная шапка «Ух-шапка» и конкурс на самый длинный шарф. В этом году был установлен новый рекорд: шарф длиной 105 метров украсил весь парк.

Фестиваль «Тепло» получил высокую оценку не только у местных жителей, но и у профессионального жюри, заняв второе место в номинации «Развитие и продвижение территорий» на XVI Премии в области развития общественных связей. Это достижение стало общей победой для всех участников.