Тубный завод в Дмитрове вдвое увеличит производственные мощности в 2024 году

На территории предприятия «Вилсен» Дмитрове уже полностью завершили строительство двух новых корпусов. В одном из них расположится производство упаковки космитической продукции, а во втором - полиграфический цех, который будет выпускать этикетки и штамповать печать на тубном ламинате. Часть расходов на модернизацию компенсировало правительство Московской области.

Владелец завода Владимир Сеничев рассказал, что в 2024 году возведут еще четыре корпуса.

«И когда завезем и запустим все оборудование, наши производственные мощности вырастут в два, а, скорее всего, в два с половиной раза», - поделился Владимир Сеничев.

Он подчеркнул, что завод наладил хорошие связи в Средней Азии, куда поставляется продукция в крупных объемах. Также планируется наладить сотрудничество с Китаем.

«На их рынок со своей продукцией не так просто зайти!» - подытожил глава предприятия.

Отметим, что группа компаний «Вилсен» - единственная в России производит все три вида косметических тюбиков: ламинатные, экструзионные и алюминиевые.

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