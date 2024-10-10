10 октября 2024, 11:02

Труженице тыла из Воскресенска передали поздравление с юбилеем от президента

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил труженицу тыла Надежду Юняеву с юбилеем. Он вручил ей подарки, поздравления от представителей власти и президента Российской Федерации.

Алексей Малкин передал Надежде Дмитриевне поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева , а от себя пожелал ей крепкого здоровья.

«Всегда с особым трепетом в сердце общаюсь с нашими дорогими ветеранами. Не устану удивляться беспредельному добру и неиссякаемому жизнелюбию, что живут в сердцах этих людей. Поражаюсь тому, как им удалось сберечь самые лучшие человеческие качества, пройдя через тяготы жизни, в том числе и военные годы», - написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Малкин.

В Воскресенске с трепетом относят к труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны.

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Воскресенск
10 октября 2024, 11:24
Команда Павлово-Посадского округа стала призером областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье»
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Финал чемпионата Московской области по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Школьники из Павлово-Посадского округа показали на соревнованиях высокий результат, попав в тройку лучших

В финале встретились победители муниципальных этапов, которые проводились в течение нескольких месяцев. Более 30 команд и 200 участников со всего Подмосковья боролись за победу.

Воспитанники Рахмановской средней общеобразовательной школы имени Евгения Кошенкова продемонстрировали отличные знания по истории и культуре региона, что позволило им занять высокое второе место.

После соревнований для участников чемпионата провели экскурсию по музею, а также приготовили развлекательную программу. Для школьников состоялся концерт джазово-симфонического оркестра «Иллюзион» из Орехово-Зуево и эстрадно-джазового ансамбля губернского колледжа искусств из Химок, Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Павловский посад Образование
10 октября 2024, 11:14
Фильм о первой переписи населения в России покажут на кинофестивале в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей
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Показ фильма «Анкета Российской империи» режиссера Андрея Розова проведут в Серпуховском историко-художественном музее 11 октября. Зрители узнают о событиях первой переписи населения в стране.

Показ фильма проведут в рамках Международного фестиваля правильного кино. Он направлен на знакомство зрителей с историей России через документальные фильмы.

«В фестивале участвуют фильмы, созданные на основе идей гуманизма, повествующие о традиционных ценностях и помогающие сохранить преемственность поколений», - пояснили в Минкультуры Подмосковья.

Фильм «Анкета Российской империи» расскажет о первой всеобщей переписи населения России, которую провели 28 января 1897 года. Благодаря этому появился первый социологический портрет империи.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Фестивали
10 октября 2024, 11:13
Еще 7 школ помощи неизлечимым пациентам открыли в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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В Московской области открылись еще семь школ паллиативной помощи для пациентов в Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске и Луховицах. Родственникам пациентов и соцработникам здесь объясняют, как правильно ухаживать за больными.

Школы работают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи. Сейчас в Подмосковье действует 24 такие организации. Расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Запись не требуется, обучение бесплатное.

«Порой самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных, - быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного, и обучат правильному уходу», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

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Здравоохранение Медицина
10 октября 2024, 11:08
Более 8 тысяч льготников Подмосковья отдохнут в санаториях России до конца года
Медиасток.рф
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Бесплатные путевки в санатории Подмосковья предоставляются региональным и федеральным льготникам, а также детям-инвалидам. В этом году отдохнуть смогут 8219 человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«С начала года более 25,5 тысячи льготников региона уже отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях. Хочу отметить, что самыми востребованными и популярными стали санатории Черноморского побережья», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, получить путевку теперь можно онлайн. В ведомстве также напомнили о приобретении дополнительных путевок, благодаря которым еще восемь тысяч льготников смогут поправить здоровье до конца года.

Путевки распределяются автоматической электронной системой по очередности. Жители отмечают, что такие меры помогают восстановить силы и укрепить здоровье в условиях современного ритма жизни и стрессов.

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Льготы

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