Труженица тыла Александра Щавелева из Чехова отметила 95-летие

Михаил Собакин в подарок имениннице привез пуховый платок. Он пожелал ей крепкого здоровья и отметил большой вклад юбилярши в развитие городского округа.

Когда началась война, девочке Саше было 12 лет. Александре Щавелевой есть, что вспомнить и чем поделиться. За плечами тяжелая работа в тылу на благо общей победы, а затем и полувековой трудовой стаж в совхозе «Новый быт».

Празднование 95-летия Александры Алексеевны растянется не на один день: любимую бабушку и прабабушку приедут поздравить ее внуки и правнуки из Москвы, Подольска, Ступина и Тульской области. Всех ждет, встречает и угощает.

Особая гордость бабушки Шуры - вид на родной поселок из панорамных окон на балконе ее квартиры. Капитальный ремонт, установку новых окон и утепление балкона провели при поддержке и под контролем администрации округа Чехов.

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