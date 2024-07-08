Трудовые коллективы Мытищ приняли участие в спартакиаде пляжных видов спорта
Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи прошла на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке. В турнире приняли участие восемь команд.
Завершилась 16-я спартакиада по пляжным видам спорта. В полуфинал вышли команды «Мытищинская Теплосеть», приборостроительного и машиностроительного заводов и сборная московской пивоваренной компании.
Итоговой стала игра по пляжному футболу. Победила команда приборостроительного завода. На втором месте - машиностроительный завод, пивоваренная компания на третьем, а на четвертом - мытищинские теплосети.
В общем зачете победила команда теплосетей. Спартакиада трудовых коллективов в Мытищах завершена.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».