Трудовые коллективы Мытищ приняли участие в спартакиаде пляжных видов спорта

Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения трех многоквартирных домов в Кашире. В этих зданиях на улице Центролит живут около тысячи человек.

Энергетики заменили оборудование в ТП-2, смонтировали новое распределительное устройство взамен того, что отработало более 10 лет. Качество подачи электроэнергии улучшилось для всех запитанных от подстанции потребителей.

В 2024 году в Кашире планируется построить две подстанции и отремонтировать оборудование двух электроустановок.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех муниципалитетах, где поступило больше всего жалоб от жителей. Работы контролирует Министерство энергетики и правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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