Трудовые коллективы из Химок победили на всероссийском турнире по волейболу

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Сборная команда с участием волейболистов из Химок не проиграла ни в одном матче. Всего спортсмены достигли 10 побед. Лучшим игроком дивизиона объявили Михаила Курмашова, а лучшим принимающим - Александра Речкалова. Победители соревнований получили медали, памятные дипломы и кубки.

Напомним, что ранее «Энергомаш» и научно-производственное объединение имени Лавочкина приняли участие в Международном аэрокосмическом форуме Airshow China в Чжухае.

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