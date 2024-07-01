01 июля 2024, 20:59

Трудовой отряд «Чистогорье» начал работу в Солнечногорске

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости

В Солнечногорске стартовал шестой сезон молодежных трудовых отрядов «Чистогорье». На протяжении июля 128 подростков будут благоустраивать округ.

Открытие новой трудовой смены прошло на стадионе «Металлург». В первый день работы отрядов участникам провели обязательный инструктаж по технике безопасности и организовали тренинги, чтобы сплотить команду.

Подростков в возрасте от 14 до 17 лет официально трудоустроили на должность «Рабочий зеленого хозяйства». В городе будут работать шесть бригад и еще одна - в поселке Андреевка. Помимо основной занятости, для участников отрада организуют спортивные и развлекательные мероприятия.

«Основная цель проекта - трудовое воспитание и организация временной занятости несовершеннолетних в период длинных каникул. В „Чистогорье“ подростки получают прекрасную возможность заработать первые деньги и при этом принести пользу округу. Благодарю ребят за неравнодушие, а их родителей - за правильное воспитание детей!» - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросам трудоустройства в августовскую смену трудового отряда «Чистогорье» можно обратиться в молодежный центр «Возрождение» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, 13 или по телефону: +7 (496) 262-65-85.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Работа Школьники
01 июля 2024, 21:17
Водоем в деревне Владычино отчистили от мусора
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Очистку пруда провели в деревне Владычино в городском округе Химки. Работы выполнили сотрудники «ХимСпаса».

Специалисты убрали из пруда сухую листву, ветки и водоросли. Это должно улучшить экосистему водоема.

Всего в этом году проведут санитарную чистку 39 пожарных водоемов в городском округе Химки: 26 в сельском поселении Луневское и 13 - в Кутузовском. Все территории обустроят пирсами.

На территории муниципалитета расположено более 100 водоемов, вблизи которых летом здесь собирается большое количество отдыхающих. Сотрудники «ХимСпаса» ежедневно патрулируют береговые линии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Мусор Водоемы
01 июля 2024, 21:13
День ветеранов боевых действий отметили в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Жители Химок возложили цветы к мемориалу «Героям необъявленных войн» в сквере Марии Рубцовой в День ветеранов боевых действий. Участие в акции приняли муниципальные депутаты, общественные деятели и волонтеры.

Члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» получили памятные награды в благодарность за гуманитарную помощь и участие в патриотическом воспитании детей. Медали вручили Сергею Кропотову, воевавшему в Чечне, и воинам-афганцам Василию Плохих и Владимиру Головачеву.

«Хочу отметить, что председатель Совета депутатов Сергей Малиновский дал старт новому широкомасштабному общественному проекту „Химки. Успех в единстве поколений“. Благодаря этому химчане смогут участвовать в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и многое другое», - рассказал общественник Егор Ченюк.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ветераны Памятники
01 июля 2024, 21:11
Жилой дом отремонтируют на Речной улице в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Стартовала реконструкция дома № 2 на улице Речная в Химках. Ранее жители обратились к администрации с просьбой привести в порядок фасад здания.

Заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков совместно с комиссией проверил жилой домна Речной улице. После обхода было принято решение начать масштабные работы.

«Здесь разрушена кирпичная кладка. Специалисты уже установили строительные леса и завезли необходимые материалы. Аварийные участки кирпичной кладки устранили», - рассказал Юрков.

Всего в Химках в этом году отремонтируют 134 дома. Уже в этом месяце специалисты начнут работы на 25 адресах во всех микрорайонах муниципалитета.

«По всем вопросам касаемо ремонта мы взаимодействуем с жителями дома. Работы по реконструкции фасада запланированы на октябрь, а ремонт крыши - на конец года», - сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в общении с гражданами депутаты и общественники придерживаются принципа «житель всегда прав», который озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы
01 июля 2024, 21:08
Встреча с женщиной-космонавтом Анной Кикиной прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Пресс-конференция с летчиком-космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной прошла в Химках. Встречу провели в научно-производственном объединении имени Лавочкина.

Анна рассказала гостям о профессии космонавта: поделилась деталями подготовки и пребывания на Международной космической станции, а также рассказала о полете в составе экипажа космического корабля Crew Dragon и участии в наземном эксперименте по моделированию дальних космических полетов «Sirius». Суть последнего состоит в изучении влияния изоляции и ограниченного пространства космического корабля на психологическое и физиологическое состояние экипажа. Имитация полета на Луну длилась 17 дней.

«Я говорила и продолжаю говорить, что воспринимаю этот эксперимент как тренировку своего космического полета - там максимально, насколько это возможно, были реализованы все условия. Замкнутая среда обитания, которая не связана с внешней средой, питание, проведение гигиены - все было, как на станции», - поделилась женщина-космонавт.

Этой весной Анне присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время продолжительной космической экспедиции на Международную космическую станцию. Она провела в космосе 157 суток, выполнив возложенные на нее задачи, и успешно вернулась на Землю. Она стала шестой россиянкой, которая побывала на орбите. Подготовка к ее первому космическому полету длилась 10 лет - именно столько времени Анна провела в отряде российских космонавтов, прежде чем отправиться в космос.

Сейчас в России проходит открытый отбор в отряд космонавтов. Среди участников - инженер-конструктор отдела двигательных установок научно-производственного объединения имени Лавочкина Анастасия Бурчуладзе. По результатам работы межведомственной комиссии, она вошла в четверку лучших претендентов на должность кандидатов в космонавты-испытатели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Космонавты Космос

Новости по теме